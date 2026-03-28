Тонислав Йорданов: Търпим критики от хора, които дори не гледат мачовете, а и не са се събличали по физическо

Мисля, че трябва да показваме всеки мач по-добри и по-добри игри, за да може да радваме хората, защото този хейт, който се изсипва срещу нас, аз не мога да повярвам, че има такива хора, като цяло в общността, да критикуват толкова много играчите, каквото и да направят. Това каза дебютантът в националния отбор на България по футбол Тонислав Йорданов пред медиите ден след успеха над Соломоновите острови.

България спечели с 10:2 и ще играе на финала на турнира FIFA Series 2026 срещу домакина Индонезия в понеделник. Срещата е от 16:00 ч. и ще бъде излъчена на живо по БНТ 3.

"Вчера побеждаваме, естествено, противникът, който е много по-слаб от нас, но естествено хейтът имам чувство, че е още по-голям. Наистина аз съм разочарован от хората, които не се събличали в час по физическо и коментират кой как трябва да отиграе и такива неща", продължи Йорданов.

"Наистина не съм видял никаква подкрепа. За мен е първи лагер, момчетата ги познавам от малък, аз не съм чул един да каже, ей, днес имаше подкрепа за нас, всичко беше добре, това е само хейт. Аз не знам дали тия хора, които ни критикуват, са точно футболна общност. Аз футболна общност мога да нарека вас журналистите, където гледате всеки мач, а тези хората, дори аз не съм сигурен, че гледат мачовете, виждат накрая резултата, виждат, че сме загубили предишните мачове, предишните 10 мача да речем, сме загубили и изведнъж играем със Соломоновите острови и побеждаваме 10:2 и хейтът си продължава", каза играчът на унгарския Кишварда.

"Аз искам да кажа просто да са по-позитивни, да гледат на нещата реално как са и след това да коментират, защо сме загубили или защо сме победили. Естествено, аз не казвам, че само футболът е проблем, това е цялата ни държава, в момента не е цвете за мирисане. И другото което е, в клубните отбори, когато виждате колко българи играят. В най-силните отбори, Левски, ЦСКА и Лудогорец има по двама българи", изрази мнението си Йорданов.

"Чувството е страхотно, естествено, да вкараш, да обележиш гол за националния отбор, това е за мен мечта, както за всеки един предполагам,. За всеки един футболист е мечта да носи националната фланелка на България и изключително много се радвам. Обелязах първия си гол, изигравах първия си мач, надявам се на още доста", завърши националът.

Вижте интервюто във видеото!