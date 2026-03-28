Александър Димитров даде почивен ден на националите в Индонезия след мача със Соломоновите острови

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров пусна футболистите си в почивка ден след победата над Соломоновите острови с 10:2 в първия кръг на турнира FIFA Series 2026.

Следващата тренировка на отбора е утре, 29 март, която е и официална преди финалната среща срещу домакините от Индонезия в понеделник. Решението на Димитров e продиктувано не толкова от чисто футболни причини след вчерашния мач, колкото от трудната аклиматизация на тима към горещото и влажно време и часовата разлика. Отделно от това, прогнозите са, че в следващите три дни температурите в Индонезия ще се покачат още малко.

Някои от футболистите се оплакаха, че им е по-трудно да настроят биологичния си часовник и заспиват доста късно. Но и самият селекционер още при пристигането за турнира беше наясно, че адаптацията ще бъде завършена точно преди последния мач.

Така националите бяха освободени след закуска в съботния ден да си почиват или да разгледат 42-милионния Джакарта.

Нападателят на полския Краковия (Краков) Мартин Минчев вече е добре след болките в аддуктора на левия крак и утре ще тренира на пълни обороти, което означава и реален шанс да играе като титуляр. Неясно е положението с плеймейкъра на Локомотив (София) Доминик Янков, който беше заменен вчера още преди да завърши първото полувреме заради удар в глезена. Треньорът Димитров каза, че „състоянието му е 50 на 50“, а повече подробности ще има в по-късните часове на деня.

Финалната среща срещу домакините от Индонезия ще бъде излъчена на живо по БНТ 3 от 16:00 ч.