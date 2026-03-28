С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Бояна Боянова в предаването "Аз съм"

Боянова е състезателка на волейболен клуб Миньор Перник и националния отбор за жени до 21 години.

В предаването "Аз съм" ви срещаме с Бояна Боянова.

Тя е състезателка на волейболен клуб Миньор Перник и националния отбор за жени до 21 години.

"Първите ми стъпки във волейбола бяха в четвърти клас, когато започнах, тъй като една моя съученичка беше споделила, че тренира волейбол. Аз също реших и започнах в Левски Сиконко. Опитвала съм други спортове и това беше плуване за кратко", започна разказа си 19-годишната разпределителка.

"Първо ми харесва, че сме много момичета. Аз бях една от най-малките тогава, но това, което ми хареса е, че е нещо с топка и с много движение. Позицията на разпределител е една от най-трудните, даже може да кажа, че е най-трудната. Моята първа треньорка Нора Тонева ме насочи към тази позиция, тъй като бях по-дребна от останалите. На мен много ми хареса и си спомням, че след първата тренировка бях много щастлива", сподели Боянова.

"Подкрепата винаги е имало и продължава да има от моите родители и също така от всички треньори. Моите родители присъстват на всеки един мач, те са много големи фенове. След всяка една среща коментираме и когато имаме възможност, гледаме и мачовете, които са преминали. Винаги коментираме всяка ситуация, дали е била правилна, дали може по-добре и винаги се стремя да се подобрявам", обясни тя.

"Тренирах в Левски Сиконко до 2020 година, след това преминах в Левски София и от 2025 година съм в отбора на Миньор. Сега се чувствам страхотно, радвам се, че играя, надявам се да имам много победи и се чувствам щастлива. Миньор за първа година е в Демакс лигата, за което ние много се радваме, полагаме много усилия, както ние момичетата, така и щабът, всички треньори. И наистина гледаме напред да се подобрим и да успеем да направим добро класиране. Първата осмица за нас беше голяма цел. Всяко място нагоре беше голяма радост за нас и смятам, че можем да покажем още много", разказа Боянова.

Тя смята, че нейната основна роля в отбора на Миньор, като разпределител е много важна.

"Смятам, че започнахме сравнително трудно. В момента изглеждаме като отбор и смятам, че съм спечелила доверието както на своите нападателки, на абсолютно всички в отбора, така и на треньорите и на публиката, която винаги е част от нашите мачове. Смятам, че се подобрява нивото в женския волейбол и се надявам това нещо да се случва и всички ние млади спортистки и волейболистки да успяваме да повишаваме нивото си", добави разпределителката.

Бояна Боянова е част от националния отбор до 19 години.

"Аз си изживях едно много специално лято за мен, тъй като за първа година съм в национален отбор на България. За мен беше голяма чест и лятото за мен беше едно много незабравимо преживяване, тъй като успях да взема много от треньора Драган Нешич и Балканиадата, която имахме, квалификацията за европейското и самото световно, беше нещо наистина незабравимо. Това беше нещо голямо за мен и наистина беше голяма емоция. Четвъртото място беше плод на много труд, който ние цяло лято полагахме. Отбор, може би, който беше леко подценяван лятото, ние успяхме да направим резултат, който за нас беше много добър. Драган Нешич е голям професионалист, който ме научи на много неща", коментира Боянова.

"Според мен много момичета, тъй като ако не успят да намерят своето място, си казват, че нямат смисъл и че не биха могли да се преборят на друго място, което за мен не е така. Човек трябва да се бори до последно и да извлече максимум от това, което може", убедена е тя.

В свободното си време обича да слуша музика, да се разхожда с момичетата, с които е по-близка от отбора и с приятелите си.

"Моите близки всички са много съпричастни с това, което правя аз и обикновенно, в свободното си време, пак гледам волейбол. Определено мечтая да играя в Италия и също така мечтая за Олимпиада, колкото и да звучи голяма цел, смятам, че мога да го постигна и ще се трудя, за да го направя", категорична бе националката на България.

"Аз лично съм на мнение, че България е едно прекрасно място, в което трябва да успеем да задържим младите така както съм и аз, и да успяваме да се развиваме тук, и чужбина да остане малко по-нататък в нашата кариера", завърши Бояна Боянова.

#Бояна Боянова #ВК Миньор Перник #"Аз съм..."

ТОП 24

След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
1
След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
2
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с...
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
3
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
Сняг изненада Перник и Радомирско
4
Сняг изненада Перник и Радомирско
Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в Рояк, отнел живота на девет души
5
Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в...
250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София
6
250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
5
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
6
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Още от: Волейбол

Алекс Николов отбеляза 25 точки и класира Кучине Лубе Чивитанова на полуфинал в италианското волейболно първенство
Алекс Николов отбеляза 25 точки и класира Кучине Лубе Чивитанова на полуфинал в италианското волейболно първенство
Мартин Михайлов: Доволен съм от играта през редовния сезон Мартин Михайлов: Доволен съм от играта през редовния сезон
Чете се за: 01:15 мин.
Никол Окоро: Имахме добри и лоши моменти през редовния сезон Никол Окоро: Имахме добри и лоши моменти през редовния сезон
Чете се за: 01:02 мин.
Юлия Иванова Минчева: Ще скъся състава за плейофите и няма да правя експерименти Юлия Иванова Минчева: Ще скъся състава за плейофите и няма да правя експерименти
Чете се за: 01:22 мин.
Александър Попов: Не успяхме да противодействаме на Левски Александър Попов: Не успяхме да противодействаме на Левски
Чете се за: 01:00 мин.
Николай Желязков: Бяхме блестящи в атака Николай Желязков: Бяхме блестящи в атака
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред Доналд Тръмп?
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Отражението на войната в Близкия изток: Туристите вече плащат такса за гориво Отражението на войната в Близкия изток: Туристите вече плащат такса за гориво
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Агенция Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива Агенция Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Първа визита в Европа: Папа Лъв XIV пристигна в Монако Първа визита в Европа: Папа Лъв XIV пристигна в Монако
Чете се за: 00:47 мин.
По света
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с...
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
Цената на нощувките: Оферти за 3330 евро в Пловдив заради музикални...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
"Часът на Земята": За 20-и пореден път отбелязваме...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
