начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Никола Илиев: Ако излезем срещу Индонезия агресивни, мотивирани и с правилната настройка, ще успеем да спечелим мача

21-годишният русенец вече има девет мача за България.

Никола Илиев се завърна в националния отбор на България по футбол след пауза от две години и 9 месеца, като се появи още преди почивката на мача със Соломоновите острови на турнира FIFA Series 2026 вместо контузения Доминик Янков. 21-годишният русенец вече има девет мача, а все още търси първия си гол, макар вчера да участва в изработването на три от десетте гола.

Макар и убедителна победа, двата гола в българската врата не са били приети особено добре в българския лагер и Илиев разкри какво се е говорило след успеха с 10:2.

„Треньорът ни каза, че не е доволен задето сме допуснали два гола и спомена българския манталитет. Така не трябва да позволяваме да ни вкарват лесни голове, особено от такива съперници. Респект за тях, но не трябваше. Вкарахме 10 и сме щастливи от победата. Мисля, че имаме добро нападение, дано в следващите мачове пак бележим така и да радваме българската публика“.

За следващия съперник Индонезия Илиев каза:

„Със сигурност отборът на Индонезия е по-класен в сравнение със Соломоновите острови. Мисля, че ако излезем агресивни, мотивирани и с правилната настройка, ще успеем да спечелим мача."

Последният му мач с екипа на България до вчера беше на 20 юни 2023 година в Разград, когато игра 66 минути при 1:1 със Сърбия в европейска квалификация. Сега обаче завръщането в първия отбор му носи много повече мотивация, като футболистът се надява да надгражда и с клубния си тим.

„Сега съм в Ботев (Пловдив), концентриран съм как ще играя там и да се развивам, да изляза в чужбина един ден и да покажа на какво съм способен. Работя здраво, давам всичко от себе си и един ден това всичко ще ми се отблагодари“, добави Никола Илиев.

Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
