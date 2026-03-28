ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред Доналд Тръмп?

Размяната на удари продължава, както и блокадата на ключовия за световните доставки на петрол Ормузки проток

Днес се навършва един месец от началото на израело-американските удари срещу Иран. Въпреки уверенията на американския президент Доналд Тръмп, че иранците преговарят и молят да сключат сделка, размяната на удари продължава. Продължава и блокадата на ключовия за световните доставки на петрол Ормузки проток. Какво е разположението на силите към момента и какви са вариантите пред Тръмп за изход от конфликта…

Неспирен тътен от експлозии и кълба дим в нощното небе. Иранската столица Техеран посреща един месец война под интензивни въздушни удари. Американският президент Доналд Тръмп настоява, че иранците са готови да преговарят.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Те молят да сключат сделка… Оказа се, че съм прав. Те преговаряха и го признаха два дни по-късно. И за да компенсират, казаха: "Ще ви изпратим осем кораба с петрол." После казаха, че добавят още два. Тогава хората разбраха, че наистина преговаряме. Преговаряме и сега. Би било чудесно, ако можехме да направим нещо, но те трябва да отворят протока на Тръмп, искам да кажа, Ормузкия проток."

Трафикът през тесния воден път, през който обикновено преминава 20 процента от световния суров петрол, е спаднал с 95 процента през март в сравнение с обичайните нива. Това позволява на Техеран да държи световната икономика за заложник и кара Съединените щати да търсят изход възможно най-скоро. Очаква се двете страни да се срещнат с посредничеството на Пакистан.

Стив Уиткоф, специален пратеник на Тръмп за Близкия изток: "Смятаме, че тази седмица ще има срещи. Наистина се надяваме това да се случи. Президентът иска мирно споразумение, но той, както и аз вярваме в мира чрез сила."

Ако до 6 април няма отваряне на протока, Тръмп заплаши с удари срещу иранските енергийни обекти. Държавният секретар Марко Рубио каза, че опцията за изпращане на сухопътни войски в Иран също остава на масата. Анализатори не изключват възможността за ескалация.

А Иран далеч не е сразен. Дванадесет военни бяха ранени при иранска ракетна атака срещу американската база "Принц Султан" в Саудитска Арабия. Повредени са самолети-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха. Според източници на Ройтерс, САЩ могат да потвърдят със сигурност, че досега са унищожили само около една трета от огромния ракетен и дронов арсенал на Ислямската република. Техеран също така разчита на бунтовнически тактики като използването на подземни бази и ракетни пускови установки, маскирани като обикновени камиони. За пръв път от началото на конфликта, подкрепящите Иран йеменски бунтовници хути също изстреляха ракети срещу Израел.

снимки: БТА

Чрез преговори или чрез сила – Тръмп трябва да реши кризата, ако не иска Републиканската партия да понесе щети на задаващите се през ноември междинни избори. По данни от допитване на Ройтерс и Ипсос, одобрението за американския президент е спаднало до 36 процента – най-ниското ново от завръщането му в Белия дом за втори мандат. Това не попречи на американския президент отново да се закани, че Куба е следващата мишена на "великата" му армия.

