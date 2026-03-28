БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
Запази

Шефът на НСИ за застаряващото население, вътрешната миграция и разминаване между усещане и реалност при инфлацията

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България продължава да губи население, цели села остават без жители, а в същото време жилища се строят и остават празни. Пазарът на труда страда от недостиг на работна ръка, докато усещането за инфлация често се разминава със статистическите данни. Това показват последните анализи на националната статистика за демографията, икономиката и начина на живот у нас. Гост в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" беше председателят на Националния статистически институт Атанас Атанасов.

В навечерието на избори темата за избирателните списъци отново излиза на преден план. Данните от преброяването често се сравняват с броя на имащите право на глас, което поражда въпроси за разминавания.

"НСИ няма никакви ангажименти към избирателните списъци. Всъщност имаше идея да се промени Изборния кодекс като идеята беше НСИ да прави списъци, но тази идея отпадна. Най-малкото поради това, че не е работа на НСИ да се занимава с избори. Ние сме независима институция, нашата работа е съвсем друга", отбеляза Атанасов.

Според данни от преброяването, например във Видин населението е около 70 000 души, докато имащите право на глас са повече. Това поражда съмнения, които обаче имат логично обяснение.

"Няма никакво разминаване. НСИ изследва колко е населението в страната. Включително чужденците, които се намират на територията на страната. Докато право на избор имат българските граждани по Конституция, които без значение дали се намират в самата страна или се намират в чужбина, те имат право да гласуват", поясни шефът на НСИ.

Очакванията са населението на България да остане около 6,4 милиона души, без съществени отклонения.

"Не мисля, че ще има някакво съществено отклонение от това число. Около 6 милиона и 400 хиляди", каза той.

Демографските процеси обаче са дългосрочни и трудно обратими:

"Демографските тенденции са изключително устойчиви. Те рядко могат да се променят бързо, така че тези тенденции продължават години на ред."

Спадът на населението започва още през 80-те години на миналия век.

"Демографската тенденция към намаляване на населението не е от вчера. Тя е от 1985 година, когато България имаше почти 9 милиона население", уточни Атанасов.

Освен ниската раждаемост, влияние оказват и миграционните процеси:

"Разбира се, за тези години една част от населението мигрира в чужбина. Друга част има вътрешна миграция най-вече към по-големите градове, включително София."

Данните показват сериозни регионални дисбаланси. В някои области населението намалява драматично.

"Например, населението на Видин между последните две преброявания, т.е. само за 10 години, беше намаляло с една четвърта. Смолян, въпреки че е областен град, в момента населението е около 24 хиляди."

Картината в страната е още по-показателна, когато се погледнат малките населени места.

"В България има малко над 5200 населени места. Голяма част от тези населени места са обезлюдени. Ще дам един пример – почти 200 населени места в България, въпреки че са със статут на населено място, нямат нито един жител."

Вътрешната миграция е ясно изразена – хората се насочват към големите градове.

"Винаги има към по-големите населени места миграция. Нормално е. Освен към София, към Пловдив, към Варна, разбира се. Бургас дръпна последните години също много."

Днес едва около една четвърт от населението живее в селата.

Демографската структура показва и превес на жените:

"Нормално е, че жените са повече… Всъщност в България повече от 7 години е разликата между продължителността на живота на мъжете и на жените. На 100 мъже се падат около 108 жени", обясни Атанасов.

Въпреки намаляващото население, строителството в страната продължава да расте:

"Има голяма част от новото строителство, което всъщност е празно."

Причината е в начина, по който българите спестяват и инвестират:

"Един от малкото варианти е да спестявате в България, да инвестирате в недвижими имоти… затова хората в България инвестират в недвижими имоти", каза той.

Една от най-обсъжданите теми остава инфлацията и усещането за нея:

"Ние мерим инфлацията на всичките 6 400 000 души в България, а не мерим инфлацията на отделният човек… всеки човек е индивидуалност и всеки човек е различен. Затова личната инфлация е различна от инфлацията, която е средна за цялата държава", обясни шефът на НСИ.

Делът на разходите за храна постепенно намалява – индикатор за повишаване на жизнения стандарт:

"В момента е под 30% делът, който домакинствата харчат за храна… В 90-те години е достигал до 50%."

Пазарът на труда се характеризира с ниска безработица и растящи заплати:

"В България има изключително нисък коефициент на безработица… в София почти няма безработица… имаме недостиг на работна сила", посочи Атанасов и допълни, че това води до значителни разлики в доходите: "В София – 3500 лева при 2500 за страната."

Любопитен, но малко известен факт е съществуването на хора без гражданство:

"По оценки на ООН, в света съществуват над 10 милиона души, които нямат нито едно гражданство… Във България те са малко над 500 човека."

Данните очертават ясна картина – България продължава да се сблъсква с демографски спад, регионални неравенства и икономически противоречия, но и с признаци на постепенно повишаване на жизнения стандарт и активен пазар на труда.

Вижте целия разговор във видеото

#ниво на инфлация #НСИ #обезлюдяване #Национален статистически институт #демографска криза

Последвайте ни

ТОП 24

Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
1
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Мъж почина след побой, опитал да защити дъщеря си в дома им
2
Мъж почина след побой, опитал да защити дъщеря си в дома им
Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като „лоши бойци, но страхотни преговарящи“
3
Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като...
След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
4
След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
В Троян организират тържествено посрещане на Лора Христова
5
В Троян организират тържествено посрещане на Лора Христова
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
6
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
5
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
6
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...

Още от: Общество

Почина известният акушер-гинеколог д-р Александър Конакчиев
Почина известният акушер-гинеколог д-р Александър Конакчиев
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:07 мин.
Отменят старта на мотосезона за 2 май заради лошото време Отменят старта на мотосезона за 2 май заради лошото време
Чете се за: 00:32 мин.
На търг в София: Продадоха картина на Златю Бояджиев за рекордните 280 хиляди евро На търг в София: Продадоха картина на Златю Бояджиев за рекордните 280 хиляди евро
Чете се за: 01:07 мин.
Раздадоха наградите "Икар" Раздадоха наградите "Икар"
Чете се за: 01:35 мин.
На Оскари в Житница: Как "Сантиментална стойност" покори и българското село На Оскари в Житница: Как "Сантиментална стойност" покори и българското село
Чете се за: 09:15 мин.

Водещи новини

Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Агенция Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива Агенция Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
"Часът на Земята": За 20-и пореден път отбелязваме...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Цената на нощувките: Оферти за 3330 евро в Пловдив заради музикални...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Отменят старта на мотосезона за 2 май заради лошото време
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Дъждовно време с температури между 11° и 16° в събота
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ