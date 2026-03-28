Природният парк "Приста" край Русе се е превърнал в сметище

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
Боклуци са превзели Природен парк "Приста" край Русе и красивото място се е превърнало в сметище. Сигнали до институциите се подават непрекъснато, а хората настояват и за видеонаблюдение в района, за да има наказани.

Докато се любува на красивата природа Валентин Петров открива под всеки храст в парка изненада. Гуми, дивани, строителни отпадъци са пръснати навсякъде. Никой от живеещите в района няма представа как са се появили.

Валентин Петров: "Най-много ме дразни безотговорността в хората, които искат да бъдат сред природата заедно с това я унищожават.В момента районът е изключително замърсен и и аз си мисля, че това ще доведе вероятно до пандемия и си мисля, че е време вече общината да вземе мерки."

От Общината взеха мерки. Веднага изпратиха хора да почистят и извозят тоновете боклук. Жечка Тончева се грижи за хигиената в Русе от 15 години, но казва, че толкова отпадъци досега не е чистила.

Жечка Тончева: "Тук e най-мръсно, много зле. Тежка е работата. Имам инструмент – грапичка, имаме лопати, ние сме на три разделени групички. Едните събират гуми, ние сме само по мръсната работа."

Валери Вълчев – шофьор: "Има боклук много. Тук е върхът. Камиончето е три тона. Почнахме сутринта, имам два курса вече. Просто хората си хвърлят безразборно, разбирате ли… Не им се плаща на сметището да ходят, защото там трябва да дадат пари."

Работниците се надяват, че усилията им няма да са напразни и след тях ще остане чисто по-дълго време.

Жечка Тончева: "Трябва да сложат някакви камери нещо, да се следи да не правят такава мизерия."

Засега видеонаблюдение няма, санкционирани също. Останала е само табела, която напомня, че правилата все пак съществуват, друг е въпросът, че никой не ги спазва.

