БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
Чете се за: 03:55 мин.
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Чете се за: 01:45 мин.
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Чете се за: 01:02 мин.
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Омбудсманът настоя за спешни промени във ВиК сектора

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Запази

Средното увеличение на цените на водата за 6 години е 72%, а намаляване на загубите няма, пише Велислава Делчева

омбудсманът велислава делчева поиска строг регламент контрол дали връзват психично болните пациенти
Слушай новината

Омбудсманът отново настоя за спешни промени във ВиК сектора, съобщиха от институцията. „Подобрение няма, но трайно увеличение на цените има“, заявява Велислава Делчева в писмо до председателя на Временната комисия по бюджет и финанси в 52-рото Народно събрание Константин Проданов и до членовете на комисията във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, внесен на 22 май 2026 г.

Делчева отново поставя акцент върху необходимостта от реална защита на правата на потребителите на ВиК услуги, справедливо ценообразуване, ефективен контрол върху ВиК операторите и незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите.

Тя обръща внимание и на факта, че загубите на вода в страната продължават да бъдат изключително високи – над 60%, без съществено подобрение, въпреки значителния финансов ресурс, вложен във ВиК инфраструктурата.

"Подобрение и намаляване на общите загуби от 2020 г. до момента не се регистрира, но трайно увеличение на цените има – 2026 г. спрямо 2020 г. средното увеличение за страната е над 72%. Тук логично възниква въпросът – защо няма ефект от инвестициите, които видно от Годишния доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране общо за страната са над 532 млн. лева", пише общественият защитник.

В становището Велислава Делчева подчертава още, че гражданите в редица региони на страната продължават да бъдат изправени пред тежки водни режими и кризи, включително в Сливен, Омуртаг, Шумен, Плевен, Брезник и населени места в София област.

Според омбудсмана е необходимо приемането на изцяло нов Закон за водоснабдяването и канализацията, който да гарантира правото на достъп до качествени ВиК услуги на икономически обоснована и социално поносима цена.

В позицията си Делчева настоява цената на водата да бъде обвързана с начина на доставяне – гравитачно, помпажно или смесено, така че потребителите да не заплащат необосновано завишени разходи.

Тя настоява също да бъде въведен механизъм за прилагане на по-ниска цена или компенсации за потребителите в случаите, когато водата не отговаря на нормативните изисквания за качество. Подчертава също, че в институцията постъпват множество жалби от граждани, които са принудени да плащат пълна цена за вода, забранена от регионалните здравни инспекции за питейни нужди.

Велислава Делчева поставя акцент и върху необходимостта от въвеждане на санкции и принудителни административни мерки спрямо ВиК операторите при неизпълнение на задълженията им по общите условия. Тя подкрепя засилването на контролните функции на КЕВР, но предупреждава, че без ефективни санкции защитата на потребителите ще остане формална.

Особено внимание омбудсманът отделя и на проблема с двойното заплащане за дистанционно отчитане на водомерите. В становището се посочва, че към момента потребителите заплащат едновременно такси към топлинните счетоводители за предоставяне на данни към ВиК операторите и разходи за отчетност, включени в цената на ВиК услугите. Според омбудсмана е необходимо законът изрично да гарантира безплатното предоставяне на тази информация към ВиК операторите.

Омбудсманът отново настоява и за изготвянето на цялостен правен, икономически, социален и технически анализ на изпълнението на Стратегията за развитие и управление на ВиК сектора за периода 2014-2023 г., тъй като към момента липсва публична оценка за ефективността на предприетите мерки, резултатите от единната цена на водата и изпълнението на показателите за качество.

#ВиК сектор #Велислава Делчева #писмо #омбудсман #промени

Последвайте ни

ТОП 24

През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
1
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по обществена поръчка
2
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за...
САЩ и Иран са постигнали сделка
3
САЩ и Иран са постигнали сделка
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплекс край Варна
4
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на...
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване на случая
5
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване...
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
6
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Екология

Червен код заради опасни жеги в Италия
Червен код заради опасни жеги в Италия
Откриха над 1120 непознати видове в океана само през последната година Откриха над 1120 непознати видове в океана само през последната година
Чете се за: 01:52 мин.
Екоактивисти на протест пред ТЕЦ "Бобов дол" Екоактивисти на протест пред ТЕЦ "Бобов дол"
Чете се за: 03:37 мин.
Рояци от еднодневки превзеха части от Бургас Рояци от еднодневки превзеха части от Бургас
Чете се за: 01:27 мин.
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
8883
Чете се за: 03:35 мин.
Министър Росица Карамфилова: Утре ще бъде проверено състоянието на язовир „Александър Стамболийски“ Министър Росица Карамфилова: Утре ще бъде проверено състоянието на язовир „Александър Стамболийски“
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
72 души са евакуирани след като руски дрон падна върху жилищен блок в Румъния 72 души са евакуирани след като руски дрон падна върху жилищен блок в Румъния
Чете се за: 03:22 мин.
Европа
Окръжната прокуратура във Варна разследва бездействие на длъжностни лица по случая Баба Алино Окръжната прокуратура във Варна разследва бездействие на длъжностни лица по случая Баба Алино
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Кооперация КУБ отмени насрочената за днес пресконференция Кооперация КУБ отмени насрочената за днес пресконференция
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
САЩ удължиха до 27 юни срока за купуване на международните активи...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Джей ди Ванс потвърди за значителен напредък в преговорите с Иран
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Под въпрос е оцеляването на Многопрофилна болница за продължително...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ