Омбудсманът настоя за спешни промени във ВиК сектора

Омбудсманът отново настоя за спешни промени във ВиК сектора, съобщиха от институцията. „Подобрение няма, но трайно увеличение на цените има“, заявява Велислава Делчева в писмо до председателя на Временната комисия по бюджет и финанси в 52-рото Народно събрание Константин Проданов и до членовете на комисията във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, внесен на 22 май 2026 г.

Делчева отново поставя акцент върху необходимостта от реална защита на правата на потребителите на ВиК услуги, справедливо ценообразуване, ефективен контрол върху ВиК операторите и незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите.

Тя обръща внимание и на факта, че загубите на вода в страната продължават да бъдат изключително високи – над 60%, без съществено подобрение, въпреки значителния финансов ресурс, вложен във ВиК инфраструктурата.

"Подобрение и намаляване на общите загуби от 2020 г. до момента не се регистрира, но трайно увеличение на цените има – 2026 г. спрямо 2020 г. средното увеличение за страната е над 72%. Тук логично възниква въпросът – защо няма ефект от инвестициите, които видно от Годишния доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране общо за страната са над 532 млн. лева", пише общественият защитник.

В становището Велислава Делчева подчертава още, че гражданите в редица региони на страната продължават да бъдат изправени пред тежки водни режими и кризи, включително в Сливен, Омуртаг, Шумен, Плевен, Брезник и населени места в София област.

Според омбудсмана е необходимо приемането на изцяло нов Закон за водоснабдяването и канализацията, който да гарантира правото на достъп до качествени ВиК услуги на икономически обоснована и социално поносима цена.

В позицията си Делчева настоява цената на водата да бъде обвързана с начина на доставяне – гравитачно, помпажно или смесено, така че потребителите да не заплащат необосновано завишени разходи.

Тя настоява също да бъде въведен механизъм за прилагане на по-ниска цена или компенсации за потребителите в случаите, когато водата не отговаря на нормативните изисквания за качество. Подчертава също, че в институцията постъпват множество жалби от граждани, които са принудени да плащат пълна цена за вода, забранена от регионалните здравни инспекции за питейни нужди.

Велислава Делчева поставя акцент и върху необходимостта от въвеждане на санкции и принудителни административни мерки спрямо ВиК операторите при неизпълнение на задълженията им по общите условия. Тя подкрепя засилването на контролните функции на КЕВР, но предупреждава, че без ефективни санкции защитата на потребителите ще остане формална.

Особено внимание омбудсманът отделя и на проблема с двойното заплащане за дистанционно отчитане на водомерите. В становището се посочва, че към момента потребителите заплащат едновременно такси към топлинните счетоводители за предоставяне на данни към ВиК операторите и разходи за отчетност, включени в цената на ВиК услугите. Според омбудсмана е необходимо законът изрично да гарантира безплатното предоставяне на тази информация към ВиК операторите.

Омбудсманът отново настоява и за изготвянето на цялостен правен, икономически, социален и технически анализ на изпълнението на Стратегията за развитие и управление на ВиК сектора за периода 2014-2023 г., тъй като към момента липсва публична оценка за ефективността на предприетите мерки, резултатите от единната цена на водата и изпълнението на показателите за качество.