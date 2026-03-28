Отражението на войната в Близкия изток: Туристите вече плащат такса за гориво

Поскъпването на горивата вече поставя нови условия пред част от туристите. Въпреки това очакват активен старт на туристическия сезон по Южното Черноморие и с повече възможности за пътуване.

Заради напрежението между Иран и САЩ, цените на горивата дават отражение и върху част от пътуванията в чужбина.

Даниела Бурдин: “Семейно ни предстои след три седмици да пътуваме за Египет и преди два дни получихме известие от туроператорската агенция, че трябва да доплатим 35 евро горивна такса. 35 евро на човек.” Евелина Пулева, туроператор: “Първо такса “гориво” тя се вкарва, когато има 8% увеличение на горивата. Тази такса “гориво” трябва да са наясно туристите, че е проблем за туроператорите, защото тя трябва да се обяви по евродиректива 21 дни преди отпътуването. Към момента се опитваме да задържим цените и да нямаме драстични повишения. Именно затова е тази такса “гориво”. Тя не е самоволно начислена.”

Засега такса "гориво" се начислява основно за пътуващите до Египет.

Евелина Пулева, туроператор: “Това е заради тези обходни маршрути, защото знаете, че те няма как да летят над определени пространства и доста повече се хаби като гориво и изминати километри. Никой турист до момента не е реагирал отрицателно. Всеки разбира сериозността на положението.” Даниела Бурдин: “Не сме изненадани. Очаквахме да има промяна. Тя не е значително голяма сума, така че това не би трябвало да ни развали идеята за почивката.”

Според туроператори ситуацията остава динамична, без яснота за поскъпване при други дестинации. На този фон у нас по Южното Черноморие се разширяват възможностите за пътуване от и до летище Бургас.

Драгомир Георгиев, зам.-директор. на летище Бургас: “За първи път в историята на летището добавяме Рим. Досега Рим, Фуимичино е нямало директна линия. Увеличават се полетите до Виена. Миналата година австрийски авиолинии имаха определен брой полети, които успешно бяха осъществени и явно тази година са решили още повече да го развият. Също Франкфурт, Мюнхен се добавят като дестинации.”

Някои от авиокомпаниите увеличават полетите до Великобритания и Полша.

Драгомир Георгиев, зам.-директор. на летище Бургас: “Франция добавяме тази година, като Франция се завръщат полети, които изпълнявахме до Париж. Също ще имаме полети до Лил. Целта е да се привлекат повече туристи, да се предложат по-атрактивни услуги.”

За първи път през лятото ще се изпълняват всекидневно полети Бургас – София.

Драгомир Георгиев, зам.-директор. на летище Бургас: “Като се надяваме да имаме и за зимния период също да остане като полет. Не знаем с каква честота ще бъде все още, но по преценка на авиокомпания и потенциала, който предлага региона, е възможно да има добра честота до София.”

Очакванията са интересът към пътуванията да се запази въпреки промените на пазара.