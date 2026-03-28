ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април

ЦИК обяви местата за гласуване извън страната за предсрочния парламентарен вот на 19 април. Сънародниците ни ще могат да упражнят правото си на глас в 493 секции в 55 държави.

Подадените заявления за гласуване извън страната са почти 61 хил. за 67 държави.

Заради ситуацията в Близкия изток обаче няма да има секции в Обединените арабски емирства, Катар, Кувейт, Пакистан и Иран.

В начало на годината пък парламентът прие промени в Изборния кодекс, с които ограничи на 20 местата за гласуване извън дипломатическите и консулските представителства на страната ни в страните извън Европейския съюз. Така в държавите, където традиционно броят на местата за гласуване е голям, на тези избори е драстично по-малък.



Във Великобритания извън дипломатическите представителства ще бъдат разкрити 12 секции извън Лондон и 8 в квартали на британската столица. В САЩ ще бъдат образувани 6 секции в окръга на генералното консулство в Чикаго, 4 в този в Ню Йорк, и по пет секции в окръзите на Лос Анджелис и Вашингтон.

За сравнение на последните парламентарни избори, които се проведоха на 27 октомври 2024 г., броят на секциите зад граница беше 710 в общо 57 държави. В Турция бяха разкрити 168 места за гласуване, в Обединеното кралство- 112, в Германия - 66, в Испания - 64, а в САЩ - 53.