Цифрите зад победата на България над Соломоновите острови

България постигна най-изразителната си победа през 21 век. Макар и станал факт срещу скромния състав на Соломоновите острови, успехът позволи на доста рекорди на националния отбор да бъдат подобрени, доближени или изравнени.

Едва за втори път в цялата си история България отбелязва 10 гола. Единственият случай досега беше през 1968 година, когато българите побеждават Гана с 10:0. Победата срещу Соломоновите острови стана и втората най-убедителна, откакто се води статистика за представителния тим.

Пет имат души дебютираха, а двама - Марин Петков и Филип Кръстев отбелязаха по два гола.

Въпреки, че се появи след почивката, един от централните нападатели постигна нещо, което вече рядко се отдава на български футболист. Владимир Николов стана едва третият човек през настоящия век с хеттрик за националния отбор. Преди него това бяха правили единствено Димитър Бербатов и Александър Тонев за последно през 2013 г. Тонев бележи три гола срещу Малта, докато Бербатов праща топката три пъти във вратата на Грузия през 2010 г. Любопитното е, че преди вчера Владимир Николов нямаше нито едно попадение с фланелката на "лъвовете".

