начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за...
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Цифрите зад победата на България над Соломоновите острови

Стефан Георгиев
"Лъвовете" подобриха, доближиха и изравниха няколко рекорда при последния си успех.

fifa series 2026 българия соломонови острови галерия
Снимка: Startphoto.bg
България постигна най-изразителната си победа през 21 век. Макар и станал факт срещу скромния състав на Соломоновите острови, успехът позволи на доста рекорди на националния отбор да бъдат подобрени, доближени или изравнени.

Едва за втори път в цялата си история България отбелязва 10 гола. Единственият случай досега беше през 1968 година, когато българите побеждават Гана с 10:0. Победата срещу Соломоновите острови стана и втората най-убедителна, откакто се води статистика за представителния тим.

Пет имат души дебютираха, а двама - Марин Петков и Филип Кръстев отбелязаха по два гола.

Въпреки, че се появи след почивката, един от централните нападатели постигна нещо, което вече рядко се отдава на български футболист. Владимир Николов стана едва третият човек през настоящия век с хеттрик за националния отбор. Преди него това бяха правили единствено Димитър Бербатов и Александър Тонев за последно през 2013 г. Тонев бележи три гола срещу Малта, докато Бербатов праща топката три пъти във вратата на Грузия през 2010 г. Любопитното е, че преди вчера Владимир Николов нямаше нито едно попадение с фланелката на "лъвовете".

Свързани статии:

Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу екзотичен противник в мач за историята
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу екзотичен противник в мач за историята
"Лъвовете“ изравниха историческия си рекорд и ще спорят за трофея...
След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
1
След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
2
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с...
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
3
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
Сняг изненада Перник и Радомирско
4
Сняг изненада Перник и Радомирско
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси
5
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с...
250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София
6
250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
5
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
6
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Спортни новини 28.03.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 28.03.2026 г., 12:25 ч.
Гледайте двукратния олимпийски медалист Мартин Маринов в предаването "Зала на славата" Гледайте двукратния олимпийски медалист Мартин Маринов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:45 мин.
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3 Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
Чете се за: 00:35 мин.
Бояна Боянова в предаването "Аз съм" Бояна Боянова в предаването "Аз съм"
Чете се за: 06:05 мин.
Очаквайте: Ивелин Попов, Ясен Петров и Георги Павлов в "Арена спорт" Очаквайте: Ивелин Попов, Ясен Петров и Георги Павлов в "Арена спорт"
Чете се за: 00:32 мин.
Кирил Милов и Семен Новиков не знаят дали ще играят на европейското първенство по борба Кирил Милов и Семен Новиков не знаят дали ще играят на европейското първенство по борба
Чете се за: 02:30 мин.

Градушка с големина на орех удари Крумовград
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред Доналд Тръмп? Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред Доналд Тръмп?
Чете се за: 04:20 мин.
По света
30 авиокомпании с полети до 94 дестинации от столичното летище през лятото 30 авиокомпании с полети до 94 дестинации от столичното летище през лятото
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Пролетно почистване и залесяване в София
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Първа визита в Европа: Папа Лъв XIV пристигна в Монако
Чете се за: 00:47 мин.
По света
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Интензивни валежи и в неделя – обявен е жълт код за...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
