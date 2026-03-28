След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово

Кметът на търговищкото село Овчарово е бил арестуван след сигнал, подаден от граждани. Информацията съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук.

Кметът е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия на предстоящите избори, пише Георги Кандев.

"При претърсване на две жилища са открити 3620 евро, както и множество списъци с имена на лица.

Извършват се разпити пред съдия", допълва и.д. главният секретар на МВР.

