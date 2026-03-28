Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за...
Чете се за: 04:20 мин.
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.

Купа "Радо Янков“ събра 80 деца в Пампорово и се превърна в празник на сноуборда

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:05 мин.
Зимни
Осмото издание на надпреварата даде сцена на младите таланти в алпийския сноуборд

купа радо янковldquo събра деца пампорово превърна празник сноуборда
Снимка: пресслужба БФ Ски
Осмото издание на купа "Радо Янков“ събра 80 участници и се превърна в истински празник на алпийския сноуборд. Състезанието, организирано от Радослав Янков, се проведе на писта "Стената“ в Пампорово и привлече бъдещите надежди на този спорт у нас.

Надпреварата е част от календара на Българската федерация по ски и важи за купа "Надежди“, като за първи път през тази година беше включена и в календара на Международната федерация по ски (FIS) като международно състезание за деца в категориите U13 и U15.

Участници се състезаваха в различни възрастови групи – U9, U11, U13, U15 и U19 (момичета и момчета), като всички премериха сили в дисциплината паралелен слалом. Рейс директор на състезанието беше самият Янков, а трасето бе подготвено от неговия треньор Георги Атанасов.

По време на събитието всички изразиха подкрепа към лекуващата се в Австрия българска състезателка Малена Замфирова. За доброто настроение на участници и публика допринесе и изпълнение на живо на родопски песни.

Призьори в отделните категории:

Момичета до 9 г.:

Калина Балканова (Юлен)
Жанина Петрушева (Блейд)
Теодора Калфова (Амер Спортс)
Момчета до 9 г.:

Иван Иванов (Юлен)
Борил Милев (Сноуборд общество)
Калоян Чокоев (Блейд)

Момичета до 11 г.:

Анастасия Комсалова (ОуТиПи)
Александра Кюрова (Блейд)
Радос Янакиева (Мотен)

Момчета до 11 г.:

Никола Гелов (Мотен)
Георги Писков (Амер Спортс)
Калоян Гаджуров (Амер Спортс)

Момичета до 13 г.:

Василена Трайкова (Юлен)
Никол Стоянова (ОуТиПи)
Ада Прокопиева (Юлен)

Момчета до 13 г.:

Константин Савчов (ОуТиПи)
Васил Попов (Амер Спортс)
Христо Илчев (Амер Спортс)

Момичета до 15 г.:

Антоанет Иванов (Бороборд)
Рая Керин (Амер Спортс)
Елена Тодоринова (Блейд)

Момчета до 15 г.:

Диао Юинг (Китай)
Павлин Милчев (Амер Спортс)
Телофан Рей Милър (ОуТиПи)

Момичета до 19 г.:

Стефания Тончева (Мотен)
Габриела Карамитева (Амер Спортс)
Цветелина Христова (Спорт Екстрийм)

Момчета до 19 г.:

Костадин Сивков (Амер Спортс)
Васил Илчевски (Амер Спортс)
Стоян Пепеланов (Амер Спортс)

Призьорите бяха наградени от Радослав Янков, както и от представители на местната власт, Българската федерация по ски и партньорите на събитието, което за поредна година затвърди мястото си като ключова платформа за развитие на младите таланти в българския сноуборд.

