Купа "Радо Янков“ събра 80 деца в Пампорово и се превърна в празник на сноуборда

Осмото издание на купа "Радо Янков“ събра 80 участници и се превърна в истински празник на алпийския сноуборд. Състезанието, организирано от Радослав Янков, се проведе на писта "Стената“ в Пампорово и привлече бъдещите надежди на този спорт у нас.

Надпреварата е част от календара на Българската федерация по ски и важи за купа "Надежди“, като за първи път през тази година беше включена и в календара на Международната федерация по ски (FIS) като международно състезание за деца в категориите U13 и U15.

Участници се състезаваха в различни възрастови групи – U9, U11, U13, U15 и U19 (момичета и момчета), като всички премериха сили в дисциплината паралелен слалом. Рейс директор на състезанието беше самият Янков, а трасето бе подготвено от неговия треньор Георги Атанасов.

По време на събитието всички изразиха подкрепа към лекуващата се в Австрия българска състезателка Малена Замфирова. За доброто настроение на участници и публика допринесе и изпълнение на живо на родопски песни.

Призьори в отделните категории:

Момичета до 9 г.:

Калина Балканова (Юлен)

Жанина Петрушева (Блейд)

Теодора Калфова (Амер Спортс)

Момчета до 9 г.:

Иван Иванов (Юлен)

Борил Милев (Сноуборд общество)

Калоян Чокоев (Блейд)



Момичета до 11 г.:

Анастасия Комсалова (ОуТиПи)

Александра Кюрова (Блейд)

Радос Янакиева (Мотен)



Момчета до 11 г.:

Никола Гелов (Мотен)

Георги Писков (Амер Спортс)

Калоян Гаджуров (Амер Спортс)



Момичета до 13 г.:

Василена Трайкова (Юлен)

Никол Стоянова (ОуТиПи)

Ада Прокопиева (Юлен)



Момчета до 13 г.:

Константин Савчов (ОуТиПи)

Васил Попов (Амер Спортс)

Христо Илчев (Амер Спортс)



Момичета до 15 г.:

Антоанет Иванов (Бороборд)

Рая Керин (Амер Спортс)

Елена Тодоринова (Блейд)



Момчета до 15 г.:

Диао Юинг (Китай)

Павлин Милчев (Амер Спортс)

Телофан Рей Милър (ОуТиПи)



Момичета до 19 г.:

Стефания Тончева (Мотен)

Габриела Карамитева (Амер Спортс)

Цветелина Христова (Спорт Екстрийм)



Момчета до 19 г.:

Костадин Сивков (Амер Спортс)

Васил Илчевски (Амер Спортс)

Стоян Пепеланов (Амер Спортс)



Призьорите бяха наградени от Радослав Янков, както и от представители на местната власт, Българската федерация по ски и партньорите на събитието, което за поредна година затвърди мястото си като ключова платформа за развитие на младите таланти в българския сноуборд.