Купа "Радо Янков“ събра 80 деца в Пампорово и се превърна в празник на сноуборда

Осмото издание на надпреварата даде сцена на младите таланти в алпийския сноуборд
Осмото издание на купа "Радо Янков“ събра 80 участници и се превърна в истински празник на алпийския сноуборд. Състезанието, организирано от Радослав Янков, се проведе на писта "Стената“ в Пампорово и привлече бъдещите надежди на този спорт у нас.
Надпреварата е част от календара на Българската федерация по ски и важи за купа "Надежди“, като за първи път през тази година беше включена и в календара на Международната федерация по ски (FIS) като международно състезание за деца в категориите U13 и U15.
Участници се състезаваха в различни възрастови групи – U9, U11, U13, U15 и U19 (момичета и момчета), като всички премериха сили в дисциплината паралелен слалом. Рейс директор на състезанието беше самият Янков, а трасето бе подготвено от неговия треньор Георги Атанасов.
По време на събитието всички изразиха подкрепа към лекуващата се в Австрия българска състезателка Малена Замфирова. За доброто настроение на участници и публика допринесе и изпълнение на живо на родопски песни.
Призьори в отделните категории:
Момичета до 9 г.:
Калина Балканова (Юлен)
Жанина Петрушева (Блейд)
Теодора Калфова (Амер Спортс)
Момчета до 9 г.:
Иван Иванов (Юлен)
Борил Милев (Сноуборд общество)
Калоян Чокоев (Блейд)
Момичета до 11 г.:
Анастасия Комсалова (ОуТиПи)
Александра Кюрова (Блейд)
Радос Янакиева (Мотен)
Момчета до 11 г.:
Никола Гелов (Мотен)
Георги Писков (Амер Спортс)
Калоян Гаджуров (Амер Спортс)
Момичета до 13 г.:
Василена Трайкова (Юлен)
Никол Стоянова (ОуТиПи)
Ада Прокопиева (Юлен)
Момчета до 13 г.:
Константин Савчов (ОуТиПи)
Васил Попов (Амер Спортс)
Христо Илчев (Амер Спортс)
Момичета до 15 г.:
Антоанет Иванов (Бороборд)
Рая Керин (Амер Спортс)
Елена Тодоринова (Блейд)
Момчета до 15 г.:
Диао Юинг (Китай)
Павлин Милчев (Амер Спортс)
Телофан Рей Милър (ОуТиПи)
Момичета до 19 г.:
Стефания Тончева (Мотен)
Габриела Карамитева (Амер Спортс)
Цветелина Христова (Спорт Екстрийм)
Момчета до 19 г.:
Костадин Сивков (Амер Спортс)
Васил Илчевски (Амер Спортс)
Стоян Пепеланов (Амер Спортс)
Призьорите бяха наградени от Радослав Янков, както и от представители на местната власт, Българската федерация по ски и партньорите на събитието, което за поредна година затвърди мястото си като ключова платформа за развитие на младите таланти в българския сноуборд.