БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

По-малко румънски туристи по Северното Черноморие за Великден

от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Предимно румънски туристи очакват и тази година хотелиерите по Северното Черноморие за Великден. Броят им обаче ще бъде значително по-малък заради икономическата криза в северната ни съседка. Интересът от страна на българите е малък. Много от хотелите ще останат запълнени наполовина, въпреки че празничните пакети са с големи намаления.

55 евро на човек за ден на база ол инклузив излиза Великденският пакет в този хотел в курорта "Св. св. Константин и Елена". Клиентите могат да избират между 3 и 4 нощувки.

Стела Боева, маркетинг мениджър на хотел: "Това е търсенето, това и предлагаме. И сме подготвили празнична програма, празничен обяд в неделя на празника с DJ, с фолклор. Това е обичайно, което се харесва, което се търси и ние го предлагаме. Но се постарахме да запазим достъпни цени, за да може хората да се насладят на празника."

Още през януари са резервирани всички 200 стаи в двата хотела от веригата за Великден. Очакват се над 400 туристи, предимно от Румъния.

Стела Боева, маркетинг мениджър на хотел: "Просто румънците успяха да изпреварят българите още на ранни записвания и се зае базата."

За празника тази година в курортите край Варна врати ще отворят по-малко сезонни хотели. И макар офертите да са примамливи, в някои от тях заетостта едва достига 50 на сто.

проф. Стоян Маринов, съпредседател на Варненската туристическа камара: "Намаленията са някъде от 25% и стигат до 45%, което показва, че търсенето е доста свито."

Туристите предпочитат най-вече хотели с 4 и 5 звезди, които предлагат СПА процедури и ол инклузив изхранване.

проф. Стоян Маринов, съпредседател на Варненската туристическа камара: "Цените в 4-звездните, които са с по-семпли СПА центрове, се предлагат в момента някъде около 70 евро на човек. За три за двама души в двойна стая на ол инклузив, това прави от порядъка на 500 евро. В най-луксозните 5-звездни хотели офертите им за 3 дни за двама души в двойна стая достигат някъде до 850-900 евро."

Очаква се румънските туристи тази пролет да са значително по-малко заради икономическата криза в страната им.

проф. Стоян Маринов, съпредседател на Варненската туристическа камара: "Няма ги тези хубави времена преди години, когато посрещахме по Северното Черноморие над 20 000 само румънски туристи. Може би тази година ще са някъде от 3 до 4 пъти по-малко."

Експертите прогнозират, че летният туристически сезон също ще бъде труден заради геополитическата ситуация. Надеждите са войната в Близкия изток да приключи скоро, за да се върнат израелските туристи у нас.

#български туристи #великденски пакети #северно черноморие #румънски туристи #цени

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ