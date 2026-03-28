Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за...
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Според бизнеса 100 млн. евро помощ е крайно недостатъчна

Първи реакции на бизнеса след оповестените от кабинета мерки на стойност 100 милиона евро за подкрепа на най-засегнатите от войната в Близкия изток сектори - производство, транспорт и земеделие. Държавата ще плаща ежемесечни компенсации на бизнеса за скъпа електроенергия, ако цената надхвърли 122 евро за мегаватчас. И е готова да подкрепя енергоемките индустрии, ако получи разрешение от Европейската комисия. Повече пари за транспортния бранш и отлагане на увеличението на тол таксите пък могат да очакват превозвачите. А земеделците ще разчитат на отпадане на акциза върху горивата и целенасочена подкрепа вместо масови плащания.

От години Благовест Ангелов отглежда 6 декара парникови домати в кресненското село Сливница. Смята, че мерките за подкрепа на земеделците от страна на държавата ще му помогнат.

Благовест Ангелов: "Увеличението на горивата се отразява доста негативно, защото аз се отоплявам на дизелови горелки, които виждате. Те харчат от 3 до 5 литра на час, и минимум 4, 5 часа работят на вечер. на тая цена 1, 60 - 1, 80 евро е убийствена за нас.

Зърнопроизводителите обаче са недоволни от предвидените мерки и казват, че връщането на акциза на газьола е отдавна съществуваща практика в Европа. Според тях, големият проблем за земеделците остава високата цена на торовете.

Илия Проданов, председател на Национална асоциация на зърнопроизводителите: "Горивата към момента са с изключително високи цени, както и торовете, торовете въобще не бяха засегнати вчера на пресконференцията. Почти всяко едно правителство в Европа има таргетитрани мерки точно за цената на торовете и се вижда активен интерес от страна на българския пазар от чуждестранни производители да купуват тор. Така, че 20 дни след като казахме на МЗХ тези мерки да се случат нищо от това не е факт."

Превозвачите ще бъдат подкрепени с отлагането на поскъпването на ТОЛ таксите до юли. От бранша отказаха да коментират ефективността на тази мярка. От конфедерацията на автобусните превозвачи пък казват, че липсва конкретика в разписаните текстове, а предвидените 100 милиона евро са крайно недостатъчни за всички сектори.

Магдалена Милтенова, Конфедерация на автобусните превозвачи: "Тази помощ е крайно недостатъчна, освен това мерките, които се предлагат са изобщо неефективни и не биха подпомогнали бранша по никакъв начин. Виждаме само съпътстващите мерки, които трябва да ги има, но липсва основната мярка - финансирането под каквато и да било форма. Това, което беше съобщено, че се преговаря за увеличението на 25 млн., които са предвидени за товарните превози е мярка преди да започне войната в Близкия изток касае тол системата."

Експертите подкрепят хода на служебния кабинет бързо да предложи мерки за подкрепа на засегнатите от войната сектори.

Адриан Николов, старши икономист в Институтът за пазарна икономика: "Хубав е за мен подхода, че се търси подпомагане на енергоемки производства, защото преди подхождахме с доста по-широк профил и финансирахме предприятия, които имаха доста по-малки нужди или имаха сериозни приходи в хода на предишната енергийна криза."

Но посочват и пропуски.

доц. Щерьо Ножаров, главен секретар по бюджет и финанси на УНСС: "Тук не се вижда в обявените мерки на правителството конкретика как няма да бъде допусната свръхкомпенсация, която да наруши правилата на свободния пазар. На следващо място мерките трябва да бъдат ясно мотивирани, че пазара не може сам да се справи - без тези мерки цените биха били значително по-високи инфлацията също би била по-висока."

Специалистите критикуват и липсата на общи европейски мерки. И предупреждават, че предложеният пакет може да действа до една година, а това време трябва да се използва за да се подготви икономиката за евентуално задълбочаване на кризата.

След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
1
След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси
2
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с...
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
3
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
4
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
5
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в...
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред Доналд Тръмп?
6
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
4
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
6
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

Агенция Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива
Агенция Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива
БНБ отчита нарастващи рискове за инфлацията у нас заради военния конфликт в Близкия изток БНБ отчита нарастващи рискове за инфлацията у нас заради военния конфликт в Близкия изток
Чете се за: 02:50 мин.
Компенсациите за високите цени на горивата - колко души са подали заявление? Компенсациите за високите цени на горивата - колко души са подали заявление?
Чете се за: 03:45 мин.
Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе мярката за компенсации Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе мярката за компенсации
Чете се за: 04:20 мин.
Анализ на Фискалния съвет: България може да вдигне лимита за плащания в брой до 10 000 евро Анализ на Фискалния съвет: България може да вдигне лимита за плащания в брой до 10 000 евро
Чете се за: 02:45 мин.
Може ли КЗК да повлияе на цените на горивата - Йотова на среща с комисията Може ли КЗК да повлияе на цените на горивата - Йотова на среща с комисията
Чете се за: 00:55 мин.

След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Пролетно почистване и залесяване в София
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
