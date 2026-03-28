Отложиха откриването на мотосезона в София за 2 май, заради прогнозата, че ще вали дъжд.

Близо 20% спад на катастрофите с мотористи отчита полицията в Бургас за миналата година. С откриването на мотосезона обаче на дневен ред отново идва темата за безопасното им движение на пътя и толерантността на останалите водачи.

Драгомир Казаков знае от личен опит колко опасно може да бъде разсейването на пътя.

Драгомир Казаков, моторист: „Точно на входа на Бургас, в кръгово движение, съответно един господин, който си говореше по телефона, неосъзнато, даже ми каза, че изобщо не ме е усетил, не ме е видял и ми отне предимството. Съответно имаше удар, имаше падане, счупих си крака“.

Приятелите му пазят още по-неприятни спомени. И споделят, че напоследък не мотористите са главните виновници за инциденти.

Румен Георгиев, моторист: „Отзад ме пометоха, избягаха и благодарение на органите на реда след 20 минути ги намериха, но аз си пострадах, въпреки това." Атанас Киров, основател на мото клуб "New Race": „В последно време се забелязва, че за катастрофите са виновни водачите на автомобили. Ние не сме донори. Самодисциплинирахме се може би."

Хенри Пейд е от Германия и казва, че разликата в отношението към мотористите там и у нас се усеща веднага.

Хенри Пейд, моторист от Германия: "В Германия мотористите са по-уважавани. Тук това уважение го няма. Там шофьорите на коли се движат в дясната лента, а само при изпреварване в лявата. Но тук често се кара хаотично – и вдясно, и вляво, и то с висока скорост. Понякога това е наистина много опасно."

Шофьори на автомобили обаче мислят по различен начин. И казват, че рисковото каране идва от мотористите.

Васил, шофьор: „Ако съм на 80 км., те минават със 120-130. Пресичат някой път, лошо изпреварване имат, някои гъзари вдигат на една гума."

Данните на полицията показват, че голяма част от катастрофите с мотористи в Бургаска област са тежки. През миналата година в 70% от случаите има ранени, а трима души са загинали. От началото на 2026-та, при седем тежки инцидента са ранени 8 души. Част от тях стават пациенти на неврохирурга д-р Тодоров.

д-р Светослав Тодоров, неврохирург: "Обикновено, крайниците са доста често засегнати при тях, както и разбира се гръбначно-мозъчните и тежките черепно-мозъчни наранявания. Предходните две лета съм запомнил два наистина тежки случая на младите пациенти между 20-30-годишна възраст, които за съжаление губят долния си крайник от тежкото нараняване, което получават между съприкосновението между тялото с асфалта."

Добрата екипировка често е решаваща за последствията след удар.