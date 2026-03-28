Един час напред: Как влияе смяната на часовото време на биологичния ни часовник?

от Елена Николова
У нас
В 3:00 часа тази нощ отново преминаваме към лятното часово време

Въпреки противоречивите дебати в Европейския съюз, тази нощ по традиция ще преместим стрелките на часовника с час напред. Така отново ще се радваме на по-дългите дни, но за сметка на това ще спим с час по-малко.

Точно в 3.00 часа през нощта България ще премести стрелките на часовника за 95-и път и ще премине към лятното часово време. Смяната е въведена у нас през 1979 г. Идеята обаче има далеч по-дълга история.

За лятно часово време на шега заговаря още Бенджамин Франклин в края на XVIII век, но практиката е въведена по време на Първата световна война в Германия с цел пестене на енергия. Постепенно и останалите европейски държави въвеждат смяната на времето през пролетта и есента.

През 2018 г. обаче Европейската комисия предлага премахването на тази практика. 3 години по-късно идеята е подкрепена от Европарламента. Дебатът по темата обаче съвпада с проблемите около COVID-19 и постепенно излиза от дневния ред. До днес липсва и позиция от Съвета на ЕС заради липса на квалифицирано мнозинство от държавите-членки. У нас петиция против смяната на времето съществува от години.

Ани Алашка, инициатор на петицията: "Тази смяна трябва категорично да отпадне, тъй като тя е изживяла своето време. Като изключим вече нищожния енергиен ефект, вследствие на нарушаването на биологичния ритъм, има проблеми със съня, концентрацията, повишена агресивност, склонност към самонаранявания, изостряне на хронични заболявания."

Позицията на хората:

"Ако трябва да съм честен, съм против смяната на времето. Смятам, че не дава толкова ползи, колкото е било преди години, по-скоро обърква."

"Не съм сигурна дали съм "за" или "против". Може би имаме доста по-належащи проблеми от това да мислим за времето."

"Против, доколкото това обърква биологичния часовник."

"Вече забравих кое е нормално, кое е нагласено."

Седем месеца – точно толкова ще продължи лятното часово време. По традиция в последната неделя на октомври ще си получим обратно загубения час сън, връщайки се към астрономическото време.

