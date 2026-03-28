Мащабни протести срещу Тръмп в САЩ

Мащабни протести в Съединените щати срещу президента Доналд Тръмп под надслов „Без крале“. Общият рейтинг на одобрение на Доналд Тръмп сред американците е паднал до 36%, най-ниското ниво от завръщането му в Белия дом, показва проучване на Ройтерс/Ипсос.

В столицата Вашингтон хиляди шестваха пред мемориала „Линкълн“ и призоваха да бъде арестувана цялата президентска администрация. В Ню Йорк актьорът Робърт Де Ниро се включи в демонстрацията и заяви подкрепа за движението.

Протестите започнаха от Минесота, където неотдавна двама американски граждани изгубиха живота си, застреляни от властите. Там присъстваха певецът Брус Спрингстийн, Джейн Фонда, Джоан Бейз.