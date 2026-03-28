Събраха 50 тона отпадъци само от един обект в столичния кв. "Люлин" в първия ден на пролетното почистване

Започна традиционното пролетно почистване на столицата. В кампанията се включват над 600 доброволци на 30 места в София. Едновременно с това този уикенд се провежда и десета юбилейна кампания за засаждане на нови гори около града.

Студеното и дъждовно време не отказа доброволците да се включат в почистването на градинки, междублокови пространства и детски площадки в София. 50 тона отпадъци бяха събрани само от една от градинките на район Люлин.

Стела Ангелова, доброволец: "Даваме добър пример за децата си .Моите деца също са тук, което е най-важното. И все пак ще живеем на по-чисто място. Ние сме доброволци от началото на кампанията." Съби Ангелов, доброволец: "Масово има бутилки, бурканчета, някакви дрешки. Общо взето хората си хвърлят нещата без да мислят къде, или просто носиш си чашката и си я хвърляш."

Доброволците събират от градинките какви ли не боклуци. Сред тях са гуми, битова техника. Събират ги в чували и багер ги извозва. Сред тях са и тези стари, грамофонни плочи, които бяха извадени от градинката, което показва, че тя не е чистена от много, много години.

Акцията беше координирана от Столичния инспекторат.

Васил Терзиев, кмет на София: "Колкото и да се старае общината, без активното участие на гражданите да пазят и когато има нужда при тези акции да помагат, няма как да се справим."

Доброволци се включиха и в поредното залесяване край София - над 200 декара по пътя за Дивотинския манастир ще бъдат засадени с черен бор. Кампанията продължава и утре.