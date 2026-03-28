Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение...
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA...
Зеленски: Готови сме за примирие по време на Великден
Златна Ева Брезалиева на бухалки на Световната купа в...
Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена...
Събраха 50 тона отпадъци само от един обект в столичния кв. "Люлин" в първия ден на пролетното почистване

Зоя Велинова от Зоя Велинова
В кампанията се включват над 600 доброволци на 30 места в града

Снимка: Столична община
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Започна традиционното пролетно почистване на столицата. В кампанията се включват над 600 доброволци на 30 места в София. Едновременно с това този уикенд се провежда и десета юбилейна кампания за засаждане на нови гори около града.

Студеното и дъждовно време не отказа доброволците да се включат в почистването на градинки, междублокови пространства и детски площадки в София. 50 тона отпадъци бяха събрани само от една от градинките на район Люлин.

Стела Ангелова, доброволец: "Даваме добър пример за децата си .Моите деца също са тук, което е най-важното. И все пак ще живеем на по-чисто място. Ние сме доброволци от началото на кампанията."

Съби Ангелов, доброволец: "Масово има бутилки, бурканчета, някакви дрешки. Общо взето хората си хвърлят нещата без да мислят къде, или просто носиш си чашката и си я хвърляш."

Доброволците събират от градинките какви ли не боклуци. Сред тях са гуми, битова техника. Събират ги в чували и багер ги извозва. Сред тях са и тези стари, грамофонни плочи, които бяха извадени от градинката, което показва, че тя не е чистена от много, много години.

Акцията беше координирана от Столичния инспекторат.

Снимки: Столична община

Васил Терзиев, кмет на София: "Колкото и да се старае общината, без активното участие на гражданите да пазят и когато има нужда при тези акции да помагат, няма как да се справим."

Доброволци се включиха и в поредното залесяване край София - над 200 декара по пътя за Дивотинския манастир ще бъдат засадени с черен бор. Кампанията продължава и утре.

#Столична община #засаждане на дървета #пролетно почистване #доброволци

Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за убийство на полицай и баща му
4-годишно дете почина в болницата в Добрич, бащата обвинява лекарите в немарливост
Хирурзи от 5 континента обсъждат в Русе баланса между изкуствения интелект и човешкия опит
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива, очаква се тази нощ да прелее
Над 200 тона отпадъци бяха събрани при пролетното почистване на София
Гейзер "изригна" на кръстовище във Варна
Гейзер "изригна" на кръстовище във Варна Гейзер "изригна" на кръстовище във Варна
