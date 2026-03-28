Облачно и с валежи от дъжд ще бъде времето утре

През следващото денонощие времето ще се задържи предимно облачно и с валежи през нощта и в сутрешните часове. Утре на места в Предбалкана и високите западни полета ще превали слаб сняг.

По-интензивни и значителни валежи от дъжд ще има през деня в Североизточна и Централната част от Северна България.

Разкъсване и временно намаление на облачността ще има главно над Югозападна България.

Ще духа слаб през деня умерен северозападен вятър, а максималните температури ще са между 9 и 14 градуса. На морския бряг около 10-11 градуса. И там ще има валежи от дъжд, значителни по Северното крайбрежие. Ще духа умерен северозападен вятър.

В планините ще бъде облачно и с валежи от сняг, под 1000 метра - от дъжд, ще духа умерен и силен северозападен вятър.

Валежи от дъжд ще има на Британските острови. Дъжд и сняг ще вали на места в Скандинавските и в Централно европейските страни.

Значителни валежи, придружени от грамотевици, ще има в Западното Средиземноморие.

Валежи от дъжд ще има и на Балканите, значителни ще са в северните райони. А в планинските райони в Западната и Централната част от полуострова ще вали и сняг.

У нас, в понеделник все още на много места ще има валежи от дъжд в планините от сняг. В сутрешните часове по високите полета в Западна България и Западния предбалкан дъждът ще се примесва със сняг.

Във вторник, след временно спиране на валежите и разкъсване на облачността в следобедните часове от юг, валежите отново ще се активизират.

В сряда и четвъртък ще има повсеместни и значителни валежи от дъжд в планините от сняг. Температурите ще бъдат по-низки от обичайните, като провладаващите максимални ще са между 8 и 13 градуса.