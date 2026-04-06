Симеон Гаспаров с анализ на речта на Тръмп: След войната НАТО няма да бъде същият

Има сериозна заплаха за НАТО. След войната в Близкия изток Алиансът може да не бъде същият. Това е един от основните изводи от обръщението към нацията на американския президент Доналд Тръмп, свързано с войната в Иран. Това коментира в "Денят започва" кореспондентът на БНТ в Чикаго Симеон Гаспаров.

"Това го каза и Марко Рубио. Това беше казано и от генерал Кийт Келог, който заяви, че Съединените щати биха могли сравнително лесно да излязат от НАТО – процес, който отнема около година. Наистина навлизаме в голяма криза – не само икономическа и енергийна, но и политическа и военна."

Според Гаспаров посланията на Тръмп за войната в Иран са били противоречиви:

"Реч, която вместо да ни даде яснота как тази война ще свърши, как ще се възстановят нещата и икономиката, и как ще се върнем към нормалния начин на живот – ни обърка още повече. Тръмп не даде яснота как ще завърши конфликтът. Да, той повтаря неща, които слушаме вече повече от месец – че краят е близо, че войната ще приключи до две-три седмици. Но сега отново се говори за удари, за „връщане в каменната ера“ и т.н. Казва, че лесно може да разруши нефтените залежи, но в същото време каза, че не иска да го направи, за да може страната да се възстанови. Едно от нещата, които направиха най-силно впечатление, е обръщението му към съюзниците на САЩ – от Европа и НАТО. Той намеква, че след като е „сложил картофите в огъня“, те трябва да ги извадят и да отворят протока, който е силно миниран и представлява сериозна заплаха за корабоплаването."

