Ще използва ли ЕС замразените руски активи?

ЕК работи интензивно за използването на замразените руски активи за финансирането на Украйна. По-голямата част от руските активи се намират във финансовата институция "Юроклиър" в Брюксел.



Белгия засега блокира решението заради притеснения, че Русия ще предприеме юридически действия срещу страната, ако замразените руски активи се използват за предоставянето на репарационен заем за Украйна. Премиерът на Белгия Барт Де Вевер изпрати писмо до ЕК, в което заявява, че предложената схема за използването на активите е “фундаментално грешна” и може да провали преговорите за край на войната. На срещата на върха миналия месец европейските лидерите на страните от ЕС обещаха да осигурят финансиране за Украйна за 2026 и 2027 година. Белгия обаче блокира решението за използването на замразените руски активи.

Паула Пиньо - говорител на ЕК: "Мога да потвърдя, че писмото от белгийския премиер Барт Де Вевер до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е получено. Както вече съм казвала от този подиум, работата с държавите членки, включително Белгия, продължава. Интензивна работа след като председателят Фон дер Лайен представи няколко варианта за изпълнение на ангажимента, поет от Европейския съвет да се покрият финансовите нужди на Украйна за 2026-2027 г."