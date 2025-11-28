БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

7-годишното дете, оцеляло при трагедията край Пловдив, е в съзнание

от БНТ , Репортер: Нели Ангелова
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази

За две години стаж зад волана, 24-годишният шофьор на камиона има 20 фиша и 10 акта за различни нарушения на пътя

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Пловдивският окръжен съд остави в ареста шофьора, предизвикал тежката катастрофа с трима загинали, сред които дете, на Околовръстния път на Пловдив. За две години стаж зад волана, 24-годишният мъж има 20 фиша и 10 акта за различни нарушения на пътя.

Обвиняемият Джуней Дюлгеров не е дал обяснения пред разследващите какво се е случило в нощта на трагедията. В залата също запази мълчание. Помоли единствено да бъде пуснат под домашен арест.

Георги Кутрянски – адвокат на обвиняемия: "Той е в абсолютен шок... до настоящия момент не е разказал нищо. Има свидетелски показания на свидетели по делото."

Съжаление изказаха негови близки.

"Съжаляваме за случилото се."

Според прокуратурата най-вероятната причина за инцидента е разсейване с мобилен телефон. Шофьорът е навлязъл в насрещното и се е ударил челно в леката кола, в която е пътувало 4-членното семейство. Справката на "Пътна полиция" за нарушенията му на пътя е дълга 4 страници.

Владимир Велев – прокурор: "За тир е взел правоспособност преди 2 години. За периода от тогава има 10 наказателни постановления, 20 фиша и именно поради системното неспазване на Закона за движение по пътищата, се е стигнало до този трагичен инцидент."

Назначените експертизи по делото ще дадат отговор на въпроса с каква скорост са се движили тирът и леката кола.

Георги Кутрянски – адвокат на обвиняемия: "Безспорно изключително тежка трагедия. Обвинението, което му е повдигнато, е най-тежкото за непредпазливо деяние."

Оцелялото 7-годишно дете при трагедията вече е в съзнание и е контактно. Момиченцето все още е в интензивното отделение на болница „Свети Георги“ в Пловдив.

#трагедия край Пловдив #7-годишно дете #околовръстен път #катастрофа

