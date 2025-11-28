БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спор в парламента: Борисов, Мирчев и Василев си размениха остри реплики

ПП-ДБ призоваха управляващите да изтеглят бюджета, както по думите им "обеща Борисов", и процедурата да започне отначало.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Просто тези хора си играят с думите, непрекъснато воайорстват сега. Всяко тяхно изказване - какво казал Борисов. Борисов каза, че този бюджет няма да се гледа, считайте, че е изтеглен, не се проведе бюджетна комисия и нищо няма да се случи, докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии."

Борисов посочи, че има три варианта за преработване на план-сметката - да се изтегли, промените да се направят между двете четения или удължен бюджет. Каза, че предпочита втория вариант, за да влезем в еврозоната с приет бюджет. А на заканите на БСП, че може да преосмислят участието си в управлението, ако социалните политики се поставят под риск, припомни, че е направил достатъчно компромиси и сега очаква същото от тях.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Те искат да се взима от богатите и да се дава на бедните. Ние, като дясна партия, искаме бизнесът, тези които произвеждат благата, да се чувстват щастливи.

БНТ: Цената е разклащане на коалицията?

- Тя е толкова разклатена от първия ден на създаването, че изглежда страшно стабилна. И в строителството има такива връзки, подпори, греди, мостове, които на пръв поглед страшно се огъват, но те така са конструирани, за да понасят вибрациите. Особено в Япония, да понасят сътресенията, като се огъват и така се случва."

Докато Борисов говореше пред медиите, зад гърба му застанаха лидерите на ПП-ДБ, за да го попитат лично защо не оттеглят проектобюджета и ще се вдигат ли данъците.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Ще се вдигат или няма да се вдигат - ще знаем във вторник, когато Тристранката ще предложи всичките си промени и искания, ще се обобщат и в сряда тука в парламента ще ви го съобщим.

Асен Василев, ПП-ДБ: "Ще ни съобщите дали ще се вдигат осигуровките, дали ще се вдига данък "дивидент", т.е. всичко това трябва, смятате да се вдигне, въпреки протеста.
Бойко Борисов: "Не смятам нищо, то протестът не е ваш, той е на АИКБ.
Асен Василев: "Боже мили!"
Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Не е на АИКБ протестът."
Борисов към Мирчев: "Гледах как те замерват с бутилките!"

В отговор от ПП-ДБ се заканиха да организират нов протест.

Асен Василев, ПП-ДБ: "Елате г-н Борисов, да чуете хората на живо на площада, да ги видите, да ви кажат в лицето какво мислят."

"ДПС-Ново начало" и АПС също коментираха бюджета.

Делян Пеевски - председател на "ДПС - Ново начало": "Няма да има класи. Всички хора са еднакви. Пазим всички хора. Работим за всички хора. И няма да позволя на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората. Трябва да благодарят много на АИКБ, че им направиха протеста."

Хасан Адемов, ПГ на АПС: "Изтеглянето на бюджета има своята политическа цена, която очевидно управляващите не искат да платят ."

Васил Пандов от ПП-ДБ отрече обвиненията на Делян Пеевски, че с поведението си е довел до смъртта на полицай на предишен протест. И заяви, че ще съди Слави Трифонов за думите му, че е подстрекавал протестиращите да нападнат експерти от здравното министерство.

