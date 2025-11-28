БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Очаква се най-тежките преговори да бъдат около териториалните претенции на Москва

мир земя украйна изправена тежки дни избор
След месеци на дипломатически превратности Украйна е изправена пред тежкия избор - да сключи лошо споразумение или да не постигне сделка. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че през следващите дни в Киев пристига пратеникът на Доналд Тръмп - Дан Дрискол. Очаква се най-тежките преговори да бъдат около териториалните претенции на Москва.

Алеята на вдовиците и почернените майки. На военното гробище в Лвов добре познават значението на думите "война" и "мир". Хората, които се молят там, добре знаят и какво е живот, превзет от смъртта.

Оксана, водвица: "Числата са потресаващи. Наистина са потресаващи. Не искам следващото гробище да е пълно."

След близо 4 години война украинците разбраха тежката истината, че за да има мир, Украйна трябва да отстъпи територии.

Антония, майка на загинал войник: "За какво умря синът ми? Не, няма да се откажем от земята си. Нека пренапишат мирното споразумение."

Според първоначалното предложение на Тръмп - Крим и Донбас трябва да бъдат признати за руски територии, а фронтовите линии в Херсонска и Запорожка линия да бъдат замразени.

Руският президент Владимир Путин отправи нов ултиматум - Украйна да се изтегли от контролираните от нея територии в Донбас, в противен случай Русия ще ги вземе със сила.

Владимир Путин, президент на Русия: "Ако украинските сили напуснат териториите, които държат, тогава ще спрем бойните действия. Ако не се изтеглят, ще постигнем това с въоръжени средства. Това е всичко."

Ръководителят на президентска администрация на Украйна Андрдий Ермак, който представляваше Киев на преговорите в Женева, заяви, че страната му няма да се откаже от територии.

Андрий Ермак, ръководител на президентска администрация, Украйна: "Докато Зеленски е президент, никой не трябва да очаква, че Украйна ще предаде територия. Конституцията на страната забранява подобен акт и всяка стъпка в тази посока би означавала открито противопоставяне на украинския народ и основния закон."

Съдбата на Украйна обаче се решава в тежък момент за страната - армията има огромен недостиг на войници, властта е разтърсвана от корупционен скандал, а руската армия продължава настъплението по въздух и суша.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Следващата седмица ще има важни преговори не само за нашата делегация, но и за мен. Украйна ще стои здраво стъпила на краката си. Винаги ще стои."

В Лвов все по-трудно вярват на обещания. Край града вече се изгражда ново военно гробище. Остават молитвите на местните хора - то да остане празно.

#тежки дни за Украйна #войната в Украйна #Володимир Зеленски

