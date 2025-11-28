БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Сняг в планините през уикенда, през следващата седмица валежите ще спират

Утре в централната част от България, в Родопите и също към Стара планина се очакват значителни количества валежи.

"На високото ще вали сняг. Това е на 30 сутринта, тоест ще имаме допълнителни количества валеж, които ще надхвърлят 35 литра на квадратен метър. Даже в Родопите отново има количества над 50-60 литра. То ще се натрупат и наистина за 3-4 дни обстановка сумарните валежи ще са повече. За снега над 1800 метра днес сняг, а в западната част на Стара планина и по-ниско ще слезе снегът, 1400-1500 метра. Тоест всички от тези, които пътуват по високопланинските проходи, особено в Стара планина, трябва да имат предвид, че в неделя сутринта, въпреки че ще отиваме към спиране на валежите, направо ще си заварят зимна обстановка във високата планина. И температурите под 4 градуса, особено при пътуване, винаги трябва да се съобразяваме с тях", обясни синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева в "Денят започва".

Ще вали сняг на "Петрохан" и на повечето високопланински проходи.

"Добре, че е събота и неделя и хората, надявам се, могат да се ограничат и да не пътуват. На 30 ноември циклонът ще се мести на изток, североизток и центърът на високия циклон ще мине през нашата страна. В неделя ще влезе и част от този студен въздух, за който вече говорихме. Ето и диаграмата на температурата на 1500 метра. Рано сутринта на 30 ноември ще има отрицателна температура тук в столицата, над столицата на 1500 метра. Което означава, че ако още вали, бихме могли да видим и една-две снежинки. А на Витоша, сигурност, също ще вали сняг."

От неделя нататък се очаква спиране на валежите в западната част от страната, най-късно в североизточните райони.

"Но следващата седмица ще си отдъхнем от валежите, ще имаме 4-5 дни, в които няма да има валежи", каза още Анастасия Стойчева.

#времето #Анастасия Стойчева #прогноза за времето #новини в Метрото

