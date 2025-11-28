БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:52 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

Поставиха стълбове в средата на тротоар на централна улица в Благоевград

от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
У нас
Сред недоволните са и майки с колички, които твърдят, че им се налага да слизат на пътното платно

Стълбове в средата на тротоар затрудняват движението на пешеходците по една от централните улици в Благоевград. Сред недоволните са и майки с колички, които твърдят, че им се налага да слизат на пътното платно.

Преди няколко месеца улица "Мара Бунева" е основно ремонтирана. Подменени са асфалтовата настилка и маркировката, изградени са и нови тротоари. Част от тях крият стълбове - изненада.

Кръстьо: "Майките коментират, че не могат да минават с колички. Абсурд, няма толкова тесни колички. Трябва жените да повдигат, да подбутват."

Вяра: "Опасно е да, винаги на пътя е опасно. То е ясно, че трябва да е малко по вкрая, да е по-комфортно, да се избегне риск от катастрофа със стълб. Преди беше още по-зле, когато колите бяха по тротоарите, сега все пак може и това да е причина да се слагат по навътре, за да не се паркират колите."

Кръстьо: "Трябва да се обръща внимание на тези неща, безопасността е на първо място."

От общината обясниха, че и преди ремонта стълбовете са били там.

Светла Захариева, зам.-кмет на Община Благоевград: "За да бъде преместен, трябваше цялата кабелна мрежа да бъде преместена, а там правихме само реконструкция на настилките, т.е. нямахме изкопни дейности, свързани с подмяна на водопровод, канализация, кабелна мрежа".

Кръстьо:"Бяха оранжеви, това помня, сега са сменени, но наистина да, така си бяха, аз тук съм израснал и наистина".

Светла Захариева, зам.-кмет на Община Благоевград: "Не смятам, че не може да се мине, аз съм минавала по тази улица, да притеснено е откъм граница на имота и дърветата, но не мисля, че е проблем".

Местните власти планират при реконструкция на цялата инфраструктура, стълбовете да бъдат изместени.

