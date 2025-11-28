БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Теменужка Петкова: Диалогът между правителството,...
Чете се за: 00:55 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В САЩ започват проверки на хора със зелена карта

Джанан Дурал
Всичко от автора
Чете се за: 01:12 мин.
По света
сащ започват проверки хора зелена карта
Съединените щати започват проверки на всички хора със зелена карта, граждани на държави, смятани от Вашингтон за "рискови".

Доналд Тръмп написа, че "спира достъпа за хора от страни от третия свят".

Решението идва след като вчера беше спряно разглеждането на визи за афганистански граждани заради нападението над двама служители на Националната гвардия в американската столица. Атаката стана само на няколко пресечки от Белия дом.

Извършителят - 29-годишен афганистанец, е сътрудничил на ЦРУ и американската армия в Кандахар. Една от ранените служителки на Националната гвардия - 20-годишната Сара Бекстром, е починала от раните си. Другият прострелян е млад мъж, който остава в критично състояние.

