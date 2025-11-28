БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По света
Обискът е извършен в рамките на продължаващо разследване за корупция

Претърсват офиса на Андрий Йермак, началник на кабинета на Зеленски
Снимка: Архив/БГНЕС
Украинска служба за борба с корупцията е претърсила офиса на началника на кабинета на Володимир Зеленски - Андрий Йермак.

Съобщава се, че обискът е извършен в рамките на продължаващо разследване за корупция. Не се разкриват подробности дали срещу Йермак са отправени конкретни обвинения и какво са търсили служители на агенцията.

Преди няколко месеца Украйна беше обхваната от най-мащабните антиправителствени протести от началото на войната, след като Върховната рада първо реши, но в последствие отмени закон, с който ключовите антикорупционни агенции трябваше да преминат изцяло под контрола на президента.

