Претърсват офиса на Андрий Йермак, началник на кабинета на Зеленски

Украинска служба за борба с корупцията е претърсила офиса на началника на кабинета на Володимир Зеленски - Андрий Йермак.

Съобщава се, че обискът е извършен в рамките на продължаващо разследване за корупция. Не се разкриват подробности дали срещу Йермак са отправени конкретни обвинения и какво са търсили служители на агенцията.

Преди няколко месеца Украйна беше обхваната от най-мащабните антиправителствени протести от началото на войната, след като Върховната рада първо реши, но в последствие отмени закон, с който ключовите антикорупционни агенции трябваше да преминат изцяло под контрола на президента.