БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Добрите истории": Как се сбъдна мечтата за достоен паметник на Васил Левски в Търговище

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази

Каузата обединява всички – независимо от религия и етнос

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

"Добрите истории" в Търговище.

Ще ви разкажем как се сбъдна мечтата за достоен паметник на Васил Левски.

Каузата обединява всички – независимо от религия и етнос.

Това се случва и заради борсата на идеи в града, в която се срещат бизнесът и тези, които имат нужда от подкрепа.

"Идеята е да печелят всички", казват организаторите.

Тази година 15 каузи са намерили дарители. Платформа "Агора" също помага добрите идеи да се сбъдват.

Вижте още във видеото.

# Търговище #"Добрите истории" #паметник #Васил Левски

Последвайте ни

ТОП 24

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
2
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
3
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
4
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
5
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
6
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?

Най-четени

Дъжд и сняг в неделя
1
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
3
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Култура

Изложба "Молитва за България" беше открита в мраморното фоайе в Народното събрание
Изложба "Молитва за България" беше открита в мраморното фоайе в Народното събрание
Непознат шедьовър на Реноар беше продаден за 1 милион и 800 000 евро на търг в Париж Непознат шедьовър на Реноар беше продаден за 1 милион и 800 000 евро на търг в Париж
Чете се за: 00:42 мин.
Мира Добрева представи новата си книга за столетниците на България Мира Добрева представи новата си книга за столетниците на България
Чете се за: 01:02 мин.
"Made in EU" спечели голямата награда на публиката в Испания "Made in EU" спечели голямата награда на публиката в Испания
Чете се за: 01:55 мин.
Легендарният музикант на ABBA Ян Клинг почина на 85 години Легендарният музикант на ABBA Ян Клинг почина на 85 години
Чете се за: 01:07 мин.
„Андре Шение“ открива 55-ото издание на Фестивала на оперното и балетно изкуство в Стара Загора „Андре Шение“ открива 55-ото издание на Фестивала на оперното и балетно изкуство в Стара Загора
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Нови совалки за бюджета: Синдикати и работодатели се срещат с финансовия министър Нови совалки за бюджета: Синдикати и работодатели се срещат с финансовия министър
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След стрелбата във Вашингтон: Почина ранената служителка на Националната гвардия След стрелбата във Вашингтон: Почина ранената служителка на Националната гвардия
Чете се за: 01:15 мин.
По света
94 са вече жертвите от пожара в няколко небостъргача в Хонконг 94 са вече жертвите от пожара в няколко небостъргача в Хонконг
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Съдът гледа мярката на шофьора, причинил катастрофата с 3 жертви на...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Нова надежда за мир: Американска и украинска делегация ще се...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Вземете си чадър, ще ви трябва
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ