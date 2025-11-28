"Добрите истории": Как се сбъдна мечтата за достоен паметник на Васил Левски в Търговище

"Добрите истории" в Търговище.

Ще ви разкажем как се сбъдна мечтата за достоен паметник на Васил Левски.

Каузата обединява всички – независимо от религия и етнос.

Това се случва и заради борсата на идеи в града, в която се срещат бизнесът и тези, които имат нужда от подкрепа.

"Идеята е да печелят всички", казват организаторите.

Тази година 15 каузи са намерили дарители. Платформа "Агора" също помага добрите идеи да се сбъдват.

Вижте още във видеото.