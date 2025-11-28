Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански

Днес започва оценката на щетите след наводненията в Община Сандански. Това обяви в "Денят започва" кметът на града Атанас Стоянов.

Той уточни, че само през вчерашния ден в района са паднали между 60 и 70 литра дъжд само за няколко часа.

Според жителите Ново Делчево, което сред най-засегнатите населени места, причината за наводнението е изпускането на вода от язовирите в района.

Към момента бедственото положение, обявено в общините Петрич, Сандански, Струмяни и Симитли, остава в сила, въпреки че постепенно ситуацията се нормализира.

За днес отново прогнозите са за интензивни валежи в Благоевградска област.