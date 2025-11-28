БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански

Според жителите на Ново Делчево причината е изпускането на вода от язовирите в района

Сандански наводнения
Снимка: БТА
Днес започва оценката на щетите след наводненията в Община Сандански. Това обяви в "Денят започва" кметът на града Атанас Стоянов.

Той уточни, че само през вчерашния ден в района са паднали между 60 и 70 литра дъжд само за няколко часа.

Според жителите Ново Делчево, което сред най-засегнатите населени места, причината за наводнението е изпускането на вода от язовирите в района.

Към момента бедственото положение, обявено в общините Петрич, Сандански, Струмяни и Симитли, остава в сила, въпреки че постепенно ситуацията се нормализира.

За днес отново прогнозите са за интензивни валежи в Благоевградска област.

"Тази вода не е дъждовна, ние сме виждали бури. Това са язовирни води, които се изпускат", коментира Десислава Граматикова.

"Трябва да бъде проверено, за да може хората да се успокоят, че този прецедент е от валежите, а не е направен от човешка ръка", заяви Атанас Стоянов, кмет на община Сандански.

"Нещата се нормализират, няма сериозни сигнали към дежурните телефони. Има създадена организация и ако започнат отново силни дъждове да се реагира", каза още Георги Динев, областен управител на Благоевград.

#Благоевградско #петрич #бедствено положение #Сандански #щети #наводнения

