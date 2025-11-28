БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Нова надежда за мир: Американска и украинска делегация ще се срещнат до края на седмицата

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Американска и украинска делегация ще се срещнат до края на седмицата, за да обсъдят мирния план, който беше прецизиран в неделя в Женева.

Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в среднощното си обръщение.

Той допълни и че през следващата седмица предстоят нови разговори с американската страна, на които ще присъства лично.

Очаква се в Киев да пристигне един от най-високопоставените американски военни - Дан Дрискол.

В същото време следващата седмица в Москва ще бъде специалният пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф.

"Нашият екип работи съвместно с американските представители за сближаване на позициите, които обсъдихме в Женева. Целта ни е да извървим докрай пътя към мир и гаранции за сигурността ни. Очакваме това да се случи до края на седмицата. Украинската делегация е готова за конструктивни разговори. В постоянен контакт сме както със Съединените щати, така и с нашите европейски партньори", заяви украинският президент Володимир Зеленски.

# Володимир Зеленски #войната в Украйна #Русия #САЩ #преговори за мир #Украйна

