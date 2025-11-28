Нова надежда за мир: Американска и украинска делегация ще се срещнат до края на седмицата

Американска и украинска делегация ще се срещнат до края на седмицата, за да обсъдят мирния план, който беше прецизиран в неделя в Женева.



Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в среднощното си обръщение.

Той допълни и че през следващата седмица предстоят нови разговори с американската страна, на които ще присъства лично.

Очаква се в Киев да пристигне един от най-високопоставените американски военни - Дан Дрискол.

В същото време следващата седмица в Москва ще бъде специалният пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф.