Нова надежда за мир: Американска и украинска делегация ще се срещнат до края на седмицата

Обсъждат мирния план, който беше прецизиран в неделя в Женева
Американска и украинска делегация ще се срещнат до края на седмицата, за да обсъдят мирния план, който беше прецизиран в неделя в Женева.
Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в среднощното си обръщение.
Той допълни и че през следващата седмица предстоят нови разговори с американската страна, на които ще присъства лично.
Очаква се в Киев да пристигне един от най-високопоставените американски военни - Дан Дрискол.
В същото време следващата седмица в Москва ще бъде специалният пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф.
"Нашият екип работи съвместно с американските представители за сближаване на позициите, които обсъдихме в Женева. Целта ни е да извървим докрай пътя към мир и гаранции за сигурността ни. Очакваме това да се случи до края на седмицата. Украинската делегация е готова за конструктивни разговори. В постоянен контакт сме както със Съединените щати, така и с нашите европейски партньори", заяви украинският президент Володимир Зеленски.