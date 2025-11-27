БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС

По света
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
Руският прзидент Владимир Путин каза, че ако Украйна се изтегли от териториите, които Москва смята за свои, военните действия ще бъдат прекратени.

Ако не, ние продължаваме напред, каза руският държавен глава по време на заключителната си пресконференция след посещението си в Киргизстан. Динамиката е положителна, добави той.

Путин смята, че планът на Доналд Тръмп за Украйна може да послужи като основа за бъдещо мирно споразумение. По думите на Путин статутът на анексирания Крим и Донбас е един от ключовите моменти в преговорите между Москва и Вашингтон.

Русия е готова да обсъжда европейската сигурност, но няма планове да говори с ЕС, каза още руският държавен глава.

Руснаците изработват пакет ответни мерки, в случай, че Европа вземе решение за използването на руските замразени активи за Украйна.

