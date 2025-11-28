БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След обилните валежи: Продължава бедственото положение в Благоевградско

от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Най-силно засегнати са санданските села Ново Делчево, Джигурово и Лешница

Сандански наводнения
Снимка: БГНЕС
В област Благоевград продължава да е в сила бедственото положение в общините Петрич, Сандански, Струмяни и Симитли, където заради обилните валежи реки и дерета преляха. Десетки населени места там бяха наводнени.

Най-силно засегнати от обилните валежи са санданските села Ново Делчево, Джигурово и Лешница.

Размерът на щетите по домовете на хората и инфраструктурата предстои да бъде установен от комисия.

Контролирано се изпуска единствено язовир "Бели брег" край Сандански.

Водата от него се стича по дере, което не преминава през населени места, а постъпва директно в река Струма.

Днес отново прогнозите са за интензивни дъждове в Благоевградска област.

#петрички села #сандански села #Благоевградско #бедствено положение #Сандански #наводнения

