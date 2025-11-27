БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
35 л/кв. м дъжд: Наводнени къщи, улици и мостове в района на Петрич и Сандански

Репортер: Владислава Миланова
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
И в двете общини е въведено бедствено положение

Снимка: БНТ
Наводнени къщи, приземни етажи, мазета, улици и мостове в общините Петрич и Сандански, заради обилните дъждове през последното денонощие. Падналите количества са над 35 литра на квадратен метър. Това доведе до въвеждане на бедствено положение в двете общини. Най-тежко засегнати са селата Ново Делчево, Лиляново и Левуново.

Къщата на семейство Граматикови е една от на-тежко пострадалите в санданското село Ново Делчево.

Десислава Граматикова: "Целия етаж е под вода, то се вижда, отвънка водата беше до тука, означава, че има ей толкова до тавана на първия етаж, който е приземен."

Часове наред противопожарен автомобил изпомпва кубици вода от приземния етаж. Нанесените щети жената оценява около 40 000 лева.

- Цял един етаж, чисто ново оборудване, кухня, чисто ново оборудване, абсолютно всичко, спално обзавеждане, за хиляди говорим, само котела е 10-12."

Прибирайки се със служебния автомобил Димитър Митов и колегата му губят номера на камиона в огромна локва на излизане от селото.

- Аз откъде да знам, че е толкова дълбоко и сега трябва да си намеря номера, иначе не мога да се прибера.

- Не сме само ние, вече са 5-6 коли без номера, ето колегата търси номерата.

- Тръгвам си, хич не ми пука, да дойдат полицията и държавата тука да ме санкционират, че нямам номера.

Според хората, придошлите води да е заради изпускането на водите на язовира над село Лешница.

Катерина Джамбазова: "Не може да е само от дъжда."

Атанас Стоянов - кмет на Община Сандански: "Със сигурност е само от дъжда, тук има една река, Славска река, която минава, с всяко преливане създава много затруднения със сигурност е само от дъжда, няма друга причина. Наличната техника е около 6 багера на терен и правим всичко възможно да реагираме адекватно."

Георги Динев - областен управител: "Няма опасност от преливане на реките към момента, ситуацията се следи ежеминутно, призовавам водачите на моторни превозни средства да бъдат внимателни."

Предстои да бъде създадена комисия, която да оцени щетите на засегнатите домакинства. Червен код за опасни валежи е обявен в Благоевградска област и е в сила и утре. Очаква се на места валежите да надхвърлят 60 литра на квадратен метър.

