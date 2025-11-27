След огромния пожар в Хонконг: Изясняват се причините за трагедията

65 са вече жертвите на огромния пожар в няколко небостъргача в Хонконг. 70 души са пострадали, а близо 300 са в неизвестност. Трима представители на строителна компания са задържани по подозрение в непредумишлено убийство. Започнало е разследване за корупция. Създава се фонд в размер 300 милиона хонкогски долара, като всяко пострадало домакинство ще получи еквивалента на около 1300 американски долара. Все още не са известни причините за трагедията.

Любителско видео е запечатало светкавичното разпространение на огъня в северното предградие на Хонконг. Четири от седемте, обхванати от пламъци кули, продължаваха да горят през втория ден от най-смъртоносния пожар от десетилетия. Спасителните екипи и днес се бореха с огъня.

Уонг Ка Винг, зам.-директор на пожарната служба в Хонконг: "Основното предизвикателство е, че температурата на терен е много висока, а достъпът до вътрешността е усложнен, защото се е срутило скеле. Нашите пожарникари трудно си пробиват път етаж по етаж."

Благодарение на усилията на огнеборци и доброволци са спасени над 50 души, но стотици остават в неизвестност.

"Един съсед каза, че все още не може да намери жена си. Други казват, че са в безопасност. Знам, че вътре има още хора - малки деца и възрастни", каза жител на Хонконг.

Осигурени са девет временни подслона и 1800 жилища за останалите без покрив.

Големият въпрос е каква е причината за пожара, който се разпространи необичайно бързо, и кой е отговорен за него.

Ейлин Чънг, полицейски служител: "Външните стени на сградите са били покрити с материали, които не отговорят на стандартите за пожарна безопасност."

снимки: БТА

Арестувани са двама директори и инженерен консултант на строителна компания, иззети са документи. Подозренията са за престъпна небрежност по време на ремонтни дейности и поддръжка. Общо 8 са небостъргачите в гъсто застроения комплекс с 2000 апартамента, където живеят над 4600 души. След голям пожар в Хонконг през 1996 г. в търговски център загинаха 41 души. Тогава бяха направени промени в регулациите. Явно тези мерки се оказват недостатъчни за Хонконг, който изпитва хроничен недостиг на достъпни жилища.