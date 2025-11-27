Стотици без дом и хиляди в неизвестност след огнения ад в Хонконг

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Не е ясно инцидент или умишлен палеж е пожарът в огромния жилищен комплекс

Огромен пожар в Хонконг стана причина за смъртта на 55 души в жилищен комплекс. Пламъците са овладяни в 4 от 7-те небостъргача.

Всеки от тях има по 32 етажа.

Стотици засегнати загубиха домовете, близките и надеждата си.

Не е ясно инцидент или умишлен палеж е пожарът, но има арести за небрежност от страна на строителни фирми.

Стотици продължават да са в неизвестност докато близките им чакат на улиците до пожарните екипи и линейките. Около 40% от живеещите в жилищния комплекс са на възраст над 60 години.

Повече от 800 пожарникари продължават да се борят със стихията.

"Пожарникарите можеха първо да изгасят по-малкия пожар в нашата сграда и да спасят всички. Сградата все още гори. Дъщеря ми и съпругът ми все още са вътре. Съпругът на съседката ми вече не е сред нас".

Двама изпълнителни директори на строителни компании и един съветник са арестувани заради използваните в строежа материали, които са силно запалими.

Предстои да им се повдигнат обвинения за непредумишлено убийство.

Небостъргачите имат скеле от бамбук. Това е древна строителна техника от времето на династията Хан, която продължава да се използва в модерното строителство на града въпреки рисковете.

Друга причина за бързото разпространяване на пламъците би могла да бъде използването на монтажна пяна, по данни на полицията.

Айлийн Чунг, полиция на Хонконг:
Не можем да отхвърлим тезата, че монтажната пяна не е допринесла за бързото разразяване на огъня. По предварителни данни от разследването тя е била нанесена от строителна компания по време на работа по поддръжката. Имаме повод да смятаме, че отговорните лица във фирмата са свършили немарлива работа, което е причината за големия брой жертви.

Пожарът е класифициран като пета категория, най-тежката по скалата в страната.

