Николай Желязков: Отборът е коренно различен от този през миналия сезон

Треньорът на българския волейболен шампион Левски Николай Желязков призна, че испанския Гуагуас Лас Палмас е бил по-добрият отбор и заслужено се е класирал в групите на Шампионската лига след чиста победа и в реванша в София.

“Смятам, че тазгодишният отбор е коренно различен от този, който имахме през миналата година, по простата причина, че миналогодишното участие в Шампионската лига спомогна за развитието на тези момчета, които бяха тук - на Вени Антов, на Влади Гърков, на Дамян Колев, на Стоил Палев и другите. В момента момчетата, които видяхте в последния гейм са твърде "зелени", ако мога така да се изразя за това ниво. Така че, нашето място не е там, да си го кажем директно. Отборът на Лас Палмас беше по-добрият, всички го видяхте. Спечели по-добрият отбор, трябва да бъдем честни към това, което показаха. И смятам, че по-добрият отбор заслужено спечели днес”, заяви Желязков пред медиите.

“Имахме 3 атаки на единичен блок във втория гейм, но не можахме да ги реализираме. И когато на това ниво не можеш да реализираш точка в такива ситуации, при положение, че водехме с плюс 3 в определен момент, тогава няма как да спечелиш. Това се плаща на това ниво”, добави специалистът.

“Честно да ви кажа единственото, за което сега мисля, е как да бъдем здрави за всеки следващ мач. Играем с 6 човека сряда-събота, има състезатели над 30 години и никак не е лесно. Имаме и доста контузии - Дамян Колев има разкъсване от 2 см на двуглавия мускул, но да не влизам в подробности. Всеки ден водим битка как да съберем 6 човека да играем. Не е лесно, няма да ви лъжа, но това е положението. Не знам как ще играем, просто се борим как да съберем 6 човека да играем. Правим всичко възможно, но просто такава е ситуацията. Трябва да се изтърпи и да се надяваме нещо да се подобри във времето”, завърши Желязков.