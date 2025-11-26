Левски приключи участието си в плейофите на Шампионската лига

Волейболният Левски отпадна от плейофите на Шампионската лига, след като загуби и втората среща срещу испанския Гуагас Лас Палмас с 0:3 (18:25, 20:25, 19:25). Преди седмица „сините“ отстъпиха със същия резултат на Канарските острови, а сега ще продължат европейската си кампания в Купата на ЦЕВ, където през декември приемат германския Фридрихсхафен, а реваншът е през януари.

Николай Желязков заложи на състава Стоил Палев, Светослав Гоцев, Тодор Скримов, Юлиан Вайзиг, Лазар Бучков, Гордан Люцканов и либеро Димитър Димитров. Срещата започна обещаващо за Левски – Скримов откри с ас, но испанците бързо обърнаха развоя и натрупаха преднина при 12:8. Българският тим така и не успя да спре силните атаки през центъра и отстъпи с 18:25.

Във втория гейм Левски показа повече характер и дори поведе при 18:16 след добри изяви на Вайзиг и два аса на Люцканов. В решителните моменти обаче Лас Палмас наложи натиск и с мощна атака на Спенсър затвори частта с 25:20, подпечатвайки мястото си в групите на турнира.

Третият гейм премина под знака на ротациите. Испанците пуснаха почти изцяло нов състав, включително и българския разпределител Добромир Димитров. Желязков също даде шанс на младите – Пейчинов, Татаров и резерва Иванов влязоха в игра, а в края на мача на терена бяха почти само юноши на Левски. Въпреки добрите им прояви в отделни моменти, разликата в опита си каза думата и „сините“ загубиха и третия гейм с 19:25.

Срещата продължи около час и половина, а най-полезен играч бе избран Гордан Люцканов.