София ще бъде домакин на квалификация за европейското първенство за жени под 18 години

София ще приеме първия кръг от зоналните квалификации за европейското първенство по волейбол за жени под 18 години. Турнирът ще се проведе в периода 13-17 януари в спортна зала „Христо Ботев“ и ще събере седем национални отбора от региона.

Състезанието ще се проведе по регламента на Европейската конфедерация по волейбол (CEV), като отборите са разпределени в две групи и ще играят по системата „всеки срещу всеки“. Първите два отбора от всяка група ще се класират за полуфиналите. Победителите ще спорят за първото място във финала, а крайният победител в турнира ще си осигури директна квота за финалите на европейското първенство, които ще се проведат през месец юли 2026 г. в Латвия и Литва.

Националният отбор на България, воден от селекционера Атанас Петров, е в Група А, заедно с тимовете на Косово, Черна гора и Гърция. Група Б е съставена от отборите на Румъния, Турция и Сърбия.

Програма на мачовете на България:

• 13 януари, 17:30 ч. - България - Косово

• 14 януари, 17:30 ч. - България - Черна гора

• 15 януари, 17:30 ч. - България - Гърция

Полуфиналите ще се изиграят на 16 януари, а финалът на турнира е насрочен за 17 януари.