Георги Сеганов и Алания продължават към осминафиналите за Купата на CEV

Бившият национал Георги Сеганов и тимът на Алания Беледийеспор се класираха на осминафинали за Купата на CEV.

Отборът се наложи над Войводина (Нови Сад) с 3:1 (25:19, 16:25, 25:20, 25:22) във втория 1/16-финален мач помежду им. Първи съдия на двубоя бе Любомир Сираков.

В следващия етап селекецията на Серкан Оуз ще играе с Грийнярд Маасейк, който отстрани Туркоан и Венислав Антов.

Георги Сеганов записа 2 точки (1 ас, 1 блокада). Най-резултатен бе Бардиа Саадат с 21 точки (1 ас, 4 блокади), с 15 точки завърши Абдулах Джам (4 блокади). За съперника Марко Радосавлйевич записа 16 точки (2 аса, 2 блокади).