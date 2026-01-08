Дунав се подсили с хърватския посрещач

Волейболният Дунав (Русе) подсили състава си с хърватския посрещач Анте Гилянович, съобщиха от клуба.

Гилянович е на 32 години и е висок 196 сантиметра. Той има солиден международен опит, включително участия в европейските клубни турнири с отборите на МОК Мурса Осиек и Будва Волей. В кариерата си хърватинът е защитавал още цветовете на Младост Рибола Кащела, както и на клубове от Румъния, Италия, Косово и Либия.

Гилянович ще бъде на разположение на старши треньора Пламен Христов за предстоящото домакинство срещу Пирин (Разлог).

Двубоят от 12-ия кръг на Супер волей е насрочен за 12 януари (понеделник) от 18:00 часа в зала „Дунав“, като от клуба отправиха и апел към феновете за подкрепа.