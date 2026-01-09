Алекс Грозданов и отборът на Богданка ЛУК Люблин с драматична победа над Кнак Рьозеларе във волейболната Шампионска лига

Отборът на Богданка ЛУК Люблин постигна драматична победа като гост срещу белгийския Кнак Рьозеларе с 3:2 гейма (25:15, 20:25, 25:23, 20:25, 13:15) в мач от група В на волейболната Шампионска лига. Българският център Алекс Грозданов записа силен двубой и реализира 12 точки за драматичния успех като гост.

Домакините от Рьозеларе започнаха агресивно и успяха да спечелят първия гейм убедително с 25:15. Полският тим, воден от капитана на българския национален отбор, успя да се върне в мача, който премина през множество обрати и оспорвани ситуации на два пъти, за да се стигне до тайбрек.

В решителната част играчите на Люблин демонстрираха по-добра концентрация и стабилна игра на блокада, което им донесе крайната победа с 3:2 след 133 минути игра.

Звездата на тима Уилфредо Леон реализира 17 точки. Матеуш Малиновски добави 16.

С този успех Люблин затвърди първото си място в Група B на Шампионската лига с 5 точки, като до момента е без загуба в турнира (след предишната победа с 3:0 над Халкбанк Анкара).

Кнак е на четвърта позиция с 2 точки (2 загуби).

В следващия кръг Люблин гостува на Галатасарай ХДИ (Истанбул), на 22 януари (четвъртък). На 27-и приема отново Кнак Рьозеларе, а на 12 февруари е гост на Халкбанк в Анкара.