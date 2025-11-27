БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Засилени проверки на рибата преди Никулден: Институциите следят произхода и качеството

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази

Целта е на празничната трапеза да няма продукти с неизяснен произход

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В дните преди Никулден текат засилен съвместни проверки на Агенцията по храните и Агенцията по рибарство по пазарите и тържищата, предлагащи риба.

За какво следят двете институции и ще можем ли сами да разпознаем прясната риба?

„Целта е на празничната трапеза да няма продукти с неизяснен произход, както и риба, която не отговаря на качествените изисквания,“ заяви д-р Иляна Митева, началник отдел „Контрол на храните“ към областната дирекция на БАБХ – Бургас.

По думите ѝ инспекциите обхващат обекти за търговия, заведения, производствени предприятия и складове

„Проверяваме произхода и етикетирането на рибата, качеството ѝ и съответствието с нормативните изисквания,“ уточни Митева.

Търговците трябва да разполагат с търговски документи за произход, ветеринарномедицински свидетелства за риба от водоеми и декларации за произход от ИАРА.

„Най-важното – очите са изпъкнали и бистри. Те никога не лъжат“, подчерта Митева, припомняйки думите от филма „Белязания“.

Трябва да се следи и за хрилете – бледорозови до червени; люспите – прилепнали, трудно отделящи се;
кожата – гладка и лъскава; консистенцията – стегната и еластична; слузта – прозрачна. Прясната риба трябва да се съхранява при температура, близка до топенето на леда, а замразената – при не повече от –18°C.

Контролът по водоемите също е засилен.

„Проверките ни са денонощни – и през деня, и през нощта,“ съобщи Константин Дамянов, началник отдел „Черно море“ в ИАРА.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.

#Никулден проверки

Последвайте ни

ТОП 24

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
1
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
2
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
3
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
4
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
5
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Протест срещу реформата в паркирането в София
6
Протест срещу реформата в паркирането в София

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
3
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
5
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
6
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...

Още от: Регионални

Опит за плащане с фалшиво евро във Варна
Опит за плащане с фалшиво евро във Варна
След полунощ депутатите, останали в НС, напуснаха сградата След полунощ депутатите, останали в НС, напуснаха сградата
Чете се за: 01:02 мин.
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО) Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
Чете се за: 03:00 мин.
Борис Бонев: Бюджетът за транспорта в София е с дупка от 100 милиона лева Борис Бонев: Бюджетът за транспорта в София е с дупка от 100 милиона лева
Чете се за: 02:57 мин.
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски" От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:42 мин.
Протест срещу реформата в паркирането в София Протест срещу реформата в паркирането в София
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Нощ на напрежение пред парламента: Блокада, напрежение и ранени полицаи
Нощ на напрежение пред парламента: Блокада, напрежение и ранени...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Бюджет 2026 влиза за обсъждане на второ четене във финансовата комисия Бюджет 2026 влиза за обсъждане на второ четене във финансовата комисия
Чете се за: 01:15 мин.
Политика
След спецоперацията на Антикорупционната комисия: Очакват се подробности по разследването срещу "Величие" След спецоперацията на Антикорупционната комисия: Очакват се подробности по разследването срещу "Величие"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Окръжният съд във Варна решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев Окръжният съд във Варна решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
След нощ на напрежение: Районът около парламента осъмна спокойен
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Пожар в Хонг Конг: Най-малко 44 жертви
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Терористичен акт във Вашингтон: Двама души от Националната гвардия...
Чете се за: 00:42 мин.
САЩ и Канада
Дъждът властва до неделя, в четвъртък ще вали в почти цялата страна
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ