Папа Лъв XIV в Турция: Първо задгранично посещение

Папа Лъв 14. пристига в Турция днес по обяд за първата си задгранична визита, откакто е избран за глава на римокатолическата църква.



Започнаха приготовленията за посрещането на главата на Светия престол. Той ще кацне в столицата Анкара, където ще направи обиколка на мавзолея на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк, след което ще се срещне с президента Ердоган. Програмата на Светия отец вкбючва и посещение на Синята джамия в Истанбул.

Едно от най-очакваните събития, свързани с неговото посещение, е Светата литургия, която ще се проведе на „Арена Волксваген“.