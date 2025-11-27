Бюджет 2026 влиза за обсъждане на второ четене във финансовата комисия на парламента. Той предвижда растеж на икономиката от 2,7% и средногодишна инфлация от 3,5%. Очаква се догодина брутният вътрешен продукт да достигне малко над 120 млрд. евро.

В бюджета са заложени рекордни приходи и разходи от над 50 млрд евро. Дефицитът ще бъде над 3 млрд. Общият размер на държавния дълг се очаква да достигне над 37 млрд. евро, а новият дълг, който държавата може да поеме, е 10,5 млрд. евро.

Социалните партньори така и не постигнаха съгласие по параметрите на фискалната рамка. Бизнесът не одобрява двойното повишаване на данък дивидент. Синдикатите са недоволни от неравномерното вдигане на доходите.

Най-много пари се очаква да бъдат получени от увеличението на осигуровките – малко над 600 млн. евро.

В бюджета е заложено увеличение на заплатите в бюджетния сектор от най-малко 5%.