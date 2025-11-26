БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Унгария ще помага на Сърбия с петролни продукти

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Унгарският външен министър Петер Сиярто в Белград

Унгария е готова да подпомага енергийно Сърбия, докато се реши кризата с наложените санкции срещу петролната компания НИС.

Ден след като президентът Александър Вучич даде срок от 50 дни да бъде продаден руският дял в Белград пристигна унгарският външен министър Петер Сиярто.

Първият дипломат заяви, че унгарската нефтено-газова компания МОЛ ще увеличи доставките на суров петрол и горива за Сърбия.

Будапеща подкрепя членството на Сърбия в Европейския съюз, но е против присъединяването на Украйна, обяви днес унгарският външен министър.

Унгарската компания МОЛ е увеличила двойно обемите за Сърбия през ноември и ще й достави два пъти и половина пъти над обичайните количества петролни продукти през декември, каза Петер Сиярто в Белград.

Готви се и ускорено строителство на петролопровод между двете страни. През април Сиярто обяви, че съоръжението ще започне да покрива сръбските нужди от суров петрол до 2028.

Марко Джурич, министър на външните работи на Сърбия: "Ясно е, че във времената, в които живеем, не можем да разчитаме само на един източник на доставки".

Сръбският президент Александър Вучич вече предупреди, че рафинерията на НИС ще спре работа преди края на седмицата, ако американските санкции останат в сила.

Сърбия очаква до края на деня да получи лиценз от Съединените щати, който да позволи на рафинерията в Панчево да работи , докато руските собственици преговарят за продажба на техния дял.

Дубравка Джедович Ханданович, министър на енергетиката на Сърбия: "Със сигурност знаем, че руските собственици трябва да напуснат. Това е първо изискване за вдигане на санкциите. Надявам се днес или тази нощ да видим отговора, който ще дойде".

Петер Сиярто изрази силна силна подкрепа за мирния план на Доналд Тръмп за Украйна и посочи негативните последици от войната за европейските страни, включително за енергийната им сигурност.

Петер Сиярто, министър на външните работи на Унгария: "Ние, европейците не сме отговорни по никакъв начин за избухването на тази война, но плащаме цената. Сърби и унгарци платиха скъпо без никаква вина. Вижте само енергийните предизвикателства в района".

Управляващата партия в Сърбия подготвя поправки в закона за Бюджета, които ще позволят на държавата да поеме контрола над НИС от руските собственици, обяви председателят на парламента Ана Бърнабич.

