БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на...
Чете се за: 01:42 мин.
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Запалиха олимпийския огън за Зимните игри в Милано - Кортина през 2026

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази
олимпийски огън Зимни игри
Снимка: БТА
Слушай новината

С нестандартна церемония на закрито беше запален олимпийският огън за Зимните игри в Милано - Кортина през 2026 година.

Заради предупреждения за лошо време жриците от Древна Олимпия извършиха ритуала в Археологическия музей.

На клип беше показано запалването на огъня по време на генералната репетиция на древния стадион в понеделник преди пламъкът да бъде внесен в залата.

Върховната жрица - в ролята гръцката актриса Мери Мина, запали огъня на първия факлоносец Петрос Гайдацис - гребец и бронзов медалист от Олимпийските игри в Париж през 2024 година.

Снимки: БТА

След едноседмична щафета в Гърция олимпийският огън ще бъде предаден на организаторите на Зимните игри, чийто домакин е Италия.

#Зимни олимпийски игри #Гърция #Милано #олимпийски огън

Последвайте ни

ТОП 24

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
1
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
2
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
3
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
4
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
5
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Протест срещу реформата в паркирането в София
6
Протест срещу реформата в паркирането в София

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
3
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
5
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
6
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...

Още от: Европа

Урсула фон дер Лайен: Европа ще подкрепя Украйна безкомпромисно
Урсула фон дер Лайен: Европа ще подкрепя Украйна безкомпромисно
Потвърдиха окончателно присъдата на Никола Саркози Потвърдиха окончателно присъдата на Никола Саркози
Чете се за: 00:42 мин.
ЕС продължава със санкциите срещу Русия: Извънредна среща на външните министри ЕС продължава със санкциите срещу Русия: Извънредна среща на външните министри
Чете се за: 01:32 мин.
Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп заминават за Киев и Москва Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп заминават за Киев и Москва
Чете се за: 04:02 мин.
Радан Кънев, евродепутат: Изходът на войната трябва да гарантира, че Украйна няма да бъде сателитна държава Радан Кънев, евродепутат: Изходът на войната трябва да гарантира, че Украйна няма да бъде сателитна държава
Чете се за: 02:07 мин.
Евродепутатът Светослав Стоянов: Планът на Тръмп е най-близо до мирното решение за Украйна Евродепутатът Светослав Стоянов: Планът на Тръмп е най-близо до мирното решение за Украйна
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Чете се за: 07:10 мин.
У нас
Спецоперация на Антикорупционната комисия - разследват имотни измами и пране на пари, свързани с "Величие" Спецоперация на Антикорупционната комисия - разследват имотни измами и пране на пари, свързани с "Величие"
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Собствеността на "Лукойл": Енергийното министерство не е препоръчвало изкупуване Собствеността на "Лукойл": Енергийното министерство не е препоръчвало изкупуване
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
БНТ с престижна награда: Призът получи журналистът Милен Атанасов
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ