Запалиха олимпийския огън за Зимните игри в Милано - Кортина през 2026

С нестандартна церемония на закрито беше запален олимпийският огън за Зимните игри в Милано - Кортина през 2026 година.



Заради предупреждения за лошо време жриците от Древна Олимпия извършиха ритуала в Археологическия музей.

На клип беше показано запалването на огъня по време на генералната репетиция на древния стадион в понеделник преди пламъкът да бъде внесен в залата.

Върховната жрица - в ролята гръцката актриса Мери Мина, запали огъня на първия факлоносец Петрос Гайдацис - гребец и бронзов медалист от Олимпийските игри в Париж през 2024 година.

Снимки: БТА

След едноседмична щафета в Гърция олимпийският огън ще бъде предаден на организаторите на Зимните игри, чийто домакин е Италия.