БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на...
Чете се за: 01:42 мин.
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Собствеността на "Лукойл": Енергийното министерство не е препоръчвало изкупуване

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази

Министър Жечо Станков обясни, че в неговата компетенция е да гарантира доставките на петрол

скринингов комитет проучва евентуален инвеститор активите лукойл българия продават
Слушай новината

Енергийното министерство не е препоръчвало да бъде национализирана рафинерията в Бургас.

Министър Жечо Станков обясни, че в неговата компетенция е да гарантира доставките на петрол.

По думите му няма информация за потенциални купувачи за рафинерията, но големи западни компании са предложили да доставят нефт.

"Ако стигнем до крайната дата, която е в лиценза, която е малко по-малка от 6 месеца края на април, то моята задача е да удължим срока на този лиценз, аз не виждам проблем този лиценз да бъде удължаван, ако България изпълнява едно условие, което е спрямо санкциониращите държави - Обединеното кралство и САЩ, а именно да гарантираме, че плащания от дъщерните компании свързани с "Лукойл", няма да стигат до майката компания и респективно тези средства да бъдат използвани за военни действия в Украйна", заяви енергийният министър Жечо Станков.

БНТ: Значи няма нужда да го купуваме?

Жечо Станков, министър на енергетиката: "Аз не съм констатирал нито в едната, нито в другата посока".

БНТ: Не сте го препоръчвали вие?

Жечо Станков, министър на енергетиката: "Това е извън моята компетентност. Това е нещо, което е част от закона и то не може да бъде взето еднолично като решение дори и от специалния управител, единствено става с решение на Министерския съвет".

#"Лукойл" #енергиен министър #Жечо Станков #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
1
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
2
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
3
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
4
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
5
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Протест срещу реформата в паркирането в София
6
Протест срещу реформата в паркирането в София

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
3
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
5
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
6
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...

Още от: Бизнес

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси? Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
9458
Чете се за: 01:12 мин.
Купуваме по-евтини портокали и ябълки, плащаме по-скъпо за картофи и кашкавал Купуваме по-евтини портокали и ябълки, плащаме по-скъпо за картофи и кашкавал
Чете се за: 01:07 мин.
Предколедни намаления - реални ли са отстъпките и как да се предпазим от измами? Предколедни намаления - реални ли са отстъпките и как да се предпазим от измами?
Чете се за: 03:02 мин.
Кризата в шивашкия бранш в Русе – фабрики затварят, стотици остават без работа Кризата в шивашкия бранш в Русе – фабрики затварят, стотици остават без работа
Чете се за: 04:00 мин.
Системата за управление на приходите скара ПП-ДБ с финансовия министър Системата за управление на приходите скара ПП-ДБ с финансовия министър
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски" От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Собствеността на "Лукойл": Енергийното министерство не е препоръчвало изкупуване Собствеността на "Лукойл": Енергийното министерство не е препоръчвало изкупуване
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Чете се за: 07:05 мин.
У нас
Спецоперация на Антикорупционната комисия - разследват имотни...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
БНТ с престижна награда: Призът получи журналистът Милен Атанасов
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ