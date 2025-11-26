Собствеността на "Лукойл": Енергийното министерство не е препоръчвало изкупуване

Енергийното министерство не е препоръчвало да бъде национализирана рафинерията в Бургас.

Министър Жечо Станков обясни, че в неговата компетенция е да гарантира доставките на петрол.

По думите му няма информация за потенциални купувачи за рафинерията, но големи западни компании са предложили да доставят нефт.

"Ако стигнем до крайната дата, която е в лиценза, която е малко по-малка от 6 месеца края на април, то моята задача е да удължим срока на този лиценз, аз не виждам проблем този лиценз да бъде удължаван, ако България изпълнява едно условие, което е спрямо санкциониращите държави - Обединеното кралство и САЩ, а именно да гарантираме, че плащания от дъщерните компании свързани с "Лукойл", няма да стигат до майката компания и респективно тези средства да бъдат използвани за военни действия в Украйна", заяви енергийният министър Жечо Станков.

БНТ: Значи няма нужда да го купуваме?

Жечо Станков, министър на енергетиката: "Аз не съм констатирал нито в едната, нито в другата посока".

БНТ: Не сте го препоръчвали вие?

Жечо Станков, министър на енергетиката: "Това е извън моята компетентност. Това е нещо, което е част от закона и то не може да бъде взето еднолично като решение дори и от специалния управител, единствено става с решение на Министерския съвет".