Казусът "Лукойл": Ще бъде ли изкупувана рафинерията?

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов твърдо отхвърли информацията, че държавата вече е заделила 2 млрд лева за закупуване на "Лукойл"

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов твърдо отхвърли информацията, че държавата вече е заделила 2 млрд лева за закупуване на "Лукойл". По думите му бъдещето на рафинерията до голяма степен зависи от изхода на войната в Украйна. Темата коментираха и от опозицията.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Събудихме се със санкции и трябваше в рамките на дни и седмици да се измъкнем, за да работи рафинерията. За радост, доколкото разбрах, нефтът регулярно си върви. Трябва бързо да махнем решението за спиране на износа, защото сърбите и другите, които са зависими по доставките, и тук също Европейската комисия ни направи забележка. Защото има общо европейско снабдяване, което ние по този начин нарушаваме с този закон. И се надявам тази седмица да го махнем. А още повече — в момента в Сърбия горивото е 3.67. Колкото повече изнесем, толкова повече ще печели рафинерията — толкова повече данъци."

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Това, което още в началото на годината Делян Пеевски казахме е, че трябва да си вземе рафинерията в Бургас. Това не може да се случи по този начин — с парите на хората да си взима рафинерията и после да бъде източена, така както Пеевски източи „Лафка“, така както беше източена КТБ и съответно фалирани. Не трябва да виждаме това и с рафинерията. Разликата е, че този път няма да платим 5 милиарда — ще платим 7, 9, 10 милиарда.“

